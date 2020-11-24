Вакцина проти раку продемонструвала обнадійливі результати під час досліджень на тваринах. Тож тепер вона повністю готова до першої фази клінічних випробувань на людях.

Американські та австралійські вчені, які займаються створенням цієї вакцини, очікують на дозвіл для проведення першої фази клінічних випробувань. Про це повідомляє New Atlas.

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За останні десятиліття найбільшим проривом в терапії раку стала розробка інгібіторів імунних точок контрольної відповіді. В основі цієї терапії – блокування механізму, який ракові клітини використовують для того, аби уникати атак імунної системи. Зокрема, ракові клітини часто зламують білок контрольної точки на поверхні імунних клітин PD-1. Коли він з'єднується з іншим таким білком PD-L1, який є на здорових клітинах та на деяких ракових, то імунна клітина отримує сигнал про те, що тут немає нічого небезпечного й можна рухатися далі.

Інгібітори PD-1 – відносно новий клас ліків, які дозволяють клітинам-вбивцям ефективніше полювати за раковими. Впродовж останніх років вчені визначили кілька моноклональних антитіл першого покоління і отримали дозвіл на їх випробування.

Що відомо про потенційну вакцину проти раку

Нова терапія, які запропонували вчені з Огайо, називається PD1-Vaxx. Вона призначена для виклику сильнішої імунної відповіді.

Протестувавши новий метод на тваринах з раком товстої кишки, науковці помітили повний відгук у 9 з 10 піддослідних.

Доклінічні дослідження PD1-Vaxx в комбінації з другим імунотерапевтичним препаратом вказали на два шляхи впливу цього засобу:

Він активує функції B- і Т-клітин, які борються з пухлинами.

Метод блокує сигнальні шляхи, як потрібні для росту і розвитку пухлини.

Науковці пояснили, що комбінація вакцини з імунотерапією заряджає імунну систему та націлює її на знищення ракових клітин. Окрім того, попередні випробування підтвердили безпеку вакцини.