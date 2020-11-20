Вакцина проти грипу захищає від смерті людей з хворим серцем
Вакцинація проти сезонного грипу знижує ризик смерті у людей, які страждають від хвороб серця. У нещеплених "сердечників" ризик смерті вище на 28%.
Про результати найбільшого аналізу вчені доповіли на науковій конференції Американської кардіологічної асоціації. Це дослідження ще не опубліковано в рецензованому науковому журналі, пише heart.
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Вакцина проти грипу захищає серце
Вчені проаналізували дані 16 досліджень, які охопили 237 тисяч осіб. Вони дійшли висновку, що у людей, які страждають від серцево-судинних патологій, які проходять вакцинацію від грипу, ризик смерті від хвороб серця нижче на 18%, а ризик смерті від будь-якої причини – на 28%.
Крім того, у них на 13% менше ймовірність будь-яких ускладнень з боку серця в порівнянні з тими, хто не прищеплюється від грипу. Автори дослідження вказують, що цей ефект можна порівняти з ефектом кардіологічних препаратів.
Наприклад, інгібітори АПФ, які використовують для контролю артеріального тиску, знижують ризик смерті на 20-25%. При цьому робити щеплення від грипу потрібно один раз рік, а ліки потрібно приймати щодня.
Відомо, що серйозні проблеми з серцем виникають приблизно у 12% людей, госпіталізованих через грип.
Як щеплення захищає серце
Раніше вчені вказували на два можливі механізми захисної дії щеплення від грипу при хворобах серця.
- По-перше, вакцинація не дає захворіти на грип, який може викликати ускладнення з боку серця.
- По-друге, передбачається, що антитіла, які виробляються при імунізації, можуть призводити до збільшення вироблення оксиду азоту в організмі. Це покращує кровообіг.
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