Вакцинація проти сезонного грипу знижує ризик смерті у людей, які страждають від хвороб серця. У нещеплених "сердечників" ризик смерті вище на 28%.

Про результати найбільшого аналізу вчені доповіли на науковій конференції Американської кардіологічної асоціації. Це дослідження ще не опубліковано в рецензованому науковому журналі, пише heart.

Також на тему: Вакцинація від грипу знижує ризик зараження COVID-19

Вакцина проти грипу захищає серце

Вчені проаналізували дані 16 досліджень, які охопили 237 тисяч осіб. Вони дійшли висновку, що у людей, які страждають від серцево-судинних патологій, які проходять вакцинацію від грипу, ризик смерті від хвороб серця нижче на 18%, а ризик смерті від будь-якої причини – на 28%.

Крім того, у них на 13% менше ймовірність будь-яких ускладнень з боку серця в порівнянні з тими, хто не прищеплюється від грипу. Автори дослідження вказують, що цей ефект можна порівняти з ефектом кардіологічних препаратів.

Наприклад, інгібітори АПФ, які використовують для контролю артеріального тиску, знижують ризик смерті на 20-25%. При цьому робити щеплення від грипу потрібно один раз рік, а ліки потрібно приймати щодня.

Відомо, що серйозні проблеми з серцем виникають приблизно у 12% людей, госпіталізованих через грип.

Як щеплення захищає серце

Раніше вчені вказували на два можливі механізми захисної дії щеплення від грипу при хворобах серця.