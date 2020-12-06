Вакцина проти коронавірусу може сформувати людям імунітет від хвороби на 90 днів, заявили вчені. Вони додали, що тривалість імунітету ще треба краще дослідити.

Про це йдеться у статті, опублікованій Консультативною групою з питань загрози нових та нових респіраторних вірусів, пише британське видання Mirror.

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Вчені зазначають, що тривалість імунітету після вакцинації ще не до кінця зрозуміла.

Виходячи з мінливості даних та диференціальної реакції серед населення, ми консервативно оцінюємо, що захисна імунна відповідь після зараження ГРВІ, коронавірусом або вакцинації може тривати 90 днів,

– заявили дослідники.

Оцінка вчених базується на тому, що інші коронавіруси, як правило, реінфікуються за один-два роки.

"Зараження сезонними коронавірусами відбуваються часто через 12 місяців, а іноді вже через півроку – але не протягом трьох місяців", – пишуть автори статті.

На якому етапі підготовка до вакцинації від COVID-19 в Україні

Україна отримає близько 8 мільйонів доз вакцини від коронавірусу з ініціативи COVAX. До 7 грудня, за словами очільника МОЗ, в Україні будуть готові усі відповідні документи.

Україна домовилася з компанією Pfizer. Поставка вакцини компанії очікують вже на початку другого кварталу 2021 року.

COVAX – механізм глобального доступу до вакцин COVID-19. Ініціатива передбачає, що насамперед вакцинування проводиться людям, які перебувають у групах ризику. В рамках ініціативи 92 країнам вакцина буде надана безоплатно, або нижче ринкової ціни.



Чи готові українці вакцинуватися / Інфографіка 24 каналу