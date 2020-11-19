Найпріоритетнішою групою населення, якій необхідна імунізація від COVID-19, є літні люди. Оскільки саме серед них найвища смертність внаслідок коронавірусу.

Оксфордський кандидат на вакцину проти COVID-19 демонструє обнадійливі результати під час досліджень. BBC повідомляє, що британська потенційна вакцина викликала сильну імунну відповідь у добровольців віком 60 – 70 років.

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Це поки що не остаточні результати, адже це висновки лише II фази випробувань. У цьому етапі взяли участь 560 здорових добровольців.

Через два тижні після введення другої дози вакцини, у більш ніж 99% учасників різного віку утворились нейтралізуючі антитіла.

Результати продемонстрували, що у людей віком 56 – 69 років і старше 70 років утворилась імунна відповідь приблизно того ж рівня, яка була в учасників віком 18 – 55 років.

Ми були раді бачити, що наша вакцина не тільки добре переноситься літніми людьми, а й стимулює імунні реакції, аналогічні тим, які спостерігаються у молодих добровольців. Наступним кроком буде перевірити, чи захищатиме ця вакцина від самої хвороби,

– розповів дослідник з Oxford Vaccine Group Махеші Рамасамі.

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