Вакцина проти COVID-19 з Британії демонструє вироблення імунітету у людей від 70 років
Найпріоритетнішою групою населення, якій необхідна імунізація від COVID-19, є літні люди. Оскільки саме серед них найвища смертність внаслідок коронавірусу.
Оксфордський кандидат на вакцину проти COVID-19 демонструє обнадійливі результати під час досліджень. BBC повідомляє, що британська потенційна вакцина викликала сильну імунну відповідь у добровольців віком 60 – 70 років.
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Це поки що не остаточні результати, адже це висновки лише II фази випробувань. У цьому етапі взяли участь 560 здорових добровольців.
Через два тижні після введення другої дози вакцини, у більш ніж 99% учасників різного віку утворились нейтралізуючі антитіла.
Результати продемонстрували, що у людей віком 56 – 69 років і старше 70 років утворилась імунна відповідь приблизно того ж рівня, яка була в учасників віком 18 – 55 років.
Ми були раді бачити, що наша вакцина не тільки добре переноситься літніми людьми, а й стимулює імунні реакції, аналогічні тим, які спостерігаються у молодих добровольців. Наступним кроком буде перевірити, чи захищатиме ця вакцина від самої хвороби,
– розповів дослідник з Oxford Vaccine Group Махеші Рамасамі.
Що відомо про вакцину від Оксфордського університету проти коронавірусу
- Препарат розроблений на основі ослабленого аденовірусу (вірусу застуди) шимпанзе.
- Його модифікували так, що він немає вірусного навантаження і не може викликати у людей хворобу.
- Робота над вакциною стартувала в січні 2020 року. Прототип вдалося розробити всього за 3 місяці.
- Перші випробування на людях розпочалися у квітні 2020 року.
- III фаза випробувань розпочалася у кінці серпня і триває й до нині.
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