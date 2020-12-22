Вакцина Pfizer та BioNTech захищає від коронавірусу вже за 12 днів після першого щеплення
Вакцина проти COVID-19 від фармацевтичних компаній BioNTech та Pfizer створює захисний ефект вже через 12 днів після введення першої ін'єкції.
Натомість повний захист починається через 4 тижні після першої імунізації. Про це в інтерв'ю SWR розповів генеральний директор компанії BioNTech Угур Шахін.
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Про тривалішу дію препарату даних поки що немає, адже у майбутнє зазирати ще не навчилися. Оскільки вакцинація лише розпочалася, то тривалість імунного захисту внаслідок щеплення покаже лише час.
До лютого 2021 року можна буде оцінити ефект вакцини на відрізку в 6 місяців.
До слова, в інтерв'ю з іншим виданням Шахін заявив, що найближчими тижнями вакцину від Pfizer та BioNTech тестуватимуть на ефективності нового штаму коронавірусу, який виявили у Великій Британії.
Що відомо про вакцину від Pfizer та BioNTech
- Ефективність вакцини під час клінічних випробувань становила 95%. Рівень ефективності зберігався таким же навіть серед людей старше 75 років.
- Вакцина від цих компаній називається Comirnaty. Це двокомпонентний препарат, який вводять в руку двічі з інтервалом щонайменше 21 день.
- Найпоширеніші побічні ефекти при застосуванні препарату зазвичай легкої або середньої важкості й минають за декілька днів. Найчастіше це: біль та набряк у місці ін’єкції, втома, головний біль, біль у м’язах та суглобах, озноб та лихоманка.
- Вакцина від Pfizer та BioNTech 11 грудня отримала дозвіл на екстрене використання від Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA).
- 21 грудня Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) схвалило препарат та рекомендувала його використання в країнах ЄС.
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