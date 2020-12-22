Вакцина проти COVID-19 від фармацевтичних компаній BioNTech та Pfizer створює захисний ефект вже через 12 днів після введення першої ін'єкції.

Натомість повний захист починається через 4 тижні після першої імунізації. Про це в інтерв'ю SWR розповів генеральний директор компанії BioNTech Угур Шахін.

До теми Вакцину від Pfizer та BioTech тестуватимуть проти нового штаму COVID-19

Угур Шахін "Ми отримуємо ранній ефект приблизно через 12 днів. Повний захист від вакцинації починається приблизно через 4 тижні після першої імунізації. Ми знаємо, що захист внаслідок вакцинації триває не менше 2,5 – 3 місяців”.

Про тривалішу дію препарату даних поки що немає, адже у майбутнє зазирати ще не навчилися. Оскільки вакцинація лише розпочалася, то тривалість імунного захисту внаслідок щеплення покаже лише час.

До лютого 2021 року можна буде оцінити ефект вакцини на відрізку в 6 місяців.

До слова, в інтерв'ю з іншим виданням Шахін заявив, що найближчими тижнями вакцину від Pfizer та BioNTech тестуватимуть на ефективності нового штаму коронавірусу, який виявили у Великій Британії.

Що відомо про вакцину від Pfizer та BioNTech