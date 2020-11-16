Коли винайдуть вакцину від коронавірусу, необхідність носити маски та дотримуватися соціальної дистанції може не зникнути. Вакцина не зможе дати 100% гарантію, що конкретна людина не захворіє.

Вакцина буде ефективною лише у 90 – 95% випадках. Про це заявив головний інфекційний лікар США Ентоні Фаучі, повідомляє "Голос Америки".

Читайте також У МОЗ оновили список країн зеленої та червоної зони: перелік

Я б рекомендував людям не відмовлятися від усіх заходів охорони здоров'я лише тому, що ви отримали вакцину. Тому що навіть якщо загалом для населення вакцина може бути ефективною на 90 – 95%, ви не завжди знаєте, наскільки вона ефективна для вас,

– наголосив Фаучі.

Що відомо про COVID-19 у світі