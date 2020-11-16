Вакцина може не врятувати людство від масок та дистанції
Коли винайдуть вакцину від коронавірусу, необхідність носити маски та дотримуватися соціальної дистанції може не зникнути. Вакцина не зможе дати 100% гарантію, що конкретна людина не захворіє.
Вакцина буде ефективною лише у 90 – 95% випадках. Про це заявив головний інфекційний лікар США Ентоні Фаучі, повідомляє "Голос Америки".
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Я б рекомендував людям не відмовлятися від усіх заходів охорони здоров'я лише тому, що ви отримали вакцину. Тому що навіть якщо загалом для населення вакцина може бути ефективною на 90 – 95%, ви не завжди знаєте, наскільки вона ефективна для вас,
– наголосив Фаучі.
Що відомо про COVID-19 у світі
- Станом на 16 листопада від початку пандемії у світі зафіксували понад 54 мільйони заражених коронавірусом.
- У ВООЗ розповіли, що найбільшу кількість заражених фіксують під час вихідних.
- Вчені з компанії Pfizer спільно з BioNTech заявили, що їхня вакцина успішно пройшла 3 фазу випробовування. Виробники заявили про 90% ефективність препарату.
- В Україні від початку пандемії зафіксували 546 тисяч заражених. За добу 15 листопада коронавірус підтвердили у 9 832 мешканців України.
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