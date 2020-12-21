Усім потрібно поводитися так, ніби вони вже інфіковані, – МОЗ Британії
Через мутацію коронавірусу кожен житель Великої Британії має поводитися так, ніби вже заразився. Інакше стабілізувати ситуацію не вдасться.
Новий штам коронавірусу є неконтрольованим. Боротися з ним можна лише одним способом – обмеживши соціальні контакти. Про це повідомив глава МОЗ Великої Британії Метт Генкок, повідомляє Sky News.
Актуально Ситуація з новим штамом COVID-19 стала неконтрольованою, – МОЗ Британії
Усім, особливо людям в районах 4-го рівня (введених обмежень – 24 канал), потрібно поводитися так, ніби вони вже інфіковані. Це єдиний шлях, яким ми зможемо взяти ситуацію під контроль,
– наголосив Генкок.
У Лондоні та ще у низці регіонів Великої Британії ввели 4 рівень обмежень. Це спричинило паніку серед жителів столиці. Британці масово намагаються виїхати з Лондона. На вокзалах фіксують цілі натовпи людей.
Дехто порівнює ситуацію із початком Другої світової війни, коли британці масово евакуйовувалися.
У МОЗ різко засудили такі дії людей, назвавши їх безвідповідальними.
Влада закликала готуватися до тривалих обмежень.
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