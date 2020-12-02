Уряд збирається провести масове тестування на коронавірус: у яких містах
Кабінет міністрів України готує проєкт тотального тестування на COVID-19. Його хочуть провести у Києві та інших великих містах.
Тестування проводитимуть у великих містах
Про це в інтерв'ю Кореспонденту заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. За його словами, в пріоритеті – Київ і область, обласні центри і великі міста з населенням понад 100 тисяч людей.
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Він також додав, що в кінці року все-таки будуть обмеження для бізнесу попри те, що це час традиційного заробітку.
Якими вони будуть — ми обговорюємо з усіма зацікавленими сторонами. Нам треба зробити підсумки карантину вихідного дня, щоб зрозуміти його ефективність і скласти план дій на кінець року,
– пояснив прем'єр.
Нагадаємо, уряд виділив 1 мільярд гривень на закупівлю експрес-тестів для діагностики коронавірусу.
У чому суть масового тестування і чи реальне воно в Україні
- Масове тестування на COVID-19 є одним із найефективніших способів боротьби з пандемією, адже воно допомагає виявити носіїв вірусу й ізолювати їх від здорового населення. В таку випадку карантинні обмеження можуть бути не такими суворими.
- Масове тестування досить складно організувати, але це вже вдалось Словаччині та Австрії.
- Очільник МОЗ Максим Степанов неодноразово зазначав, що варіант не спрацює в Україні, адже до процесу доведеться залучити значну кількість медпрацівників, яких й так бракує, а населення України в рази більше, ніж, наприклад у Словаччині (близько 5,5 мільйонів).
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