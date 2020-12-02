Кабінет міністрів України готує проєкт тотального тестування на COVID-19. Його хочуть провести у Києві та інших великих містах.

Тестування проводитимуть у великих містах

Про це в інтерв'ю Кореспонденту заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. За його словами, в пріоритеті – Київ і область, обласні центри і великі міста з населенням понад 100 тисяч людей.

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Він також додав, що в кінці року все-таки будуть обмеження для бізнесу попри те, що це час традиційного заробітку.

Якими вони будуть — ми обговорюємо з усіма зацікавленими сторонами. Нам треба зробити підсумки карантину вихідного дня, щоб зрозуміти його ефективність і скласти план дій на кінець року,

– пояснив прем'єр.

Нагадаємо, уряд виділив 1 мільярд гривень на закупівлю експрес-тестів для діагностики коронавірусу.

У чому суть масового тестування і чи реальне воно в Україні