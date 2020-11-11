Кабінет міністрів України виділив 86 мільйонів гривень для покращення матеріально-технічного стану закладів охорони здоров’я.

Прем'єр-міністр країни Денис Шмигаль розповів, на що підуть кошти. Частина з них виділена й для лікування українців за кордоном, повідомляє 24 канал.

До теми Бюджет-2021: скільки Україна виділить на протидію COVID-19

На що підуть кошти:

Відомо, що з цих коштів додатково профінансують "Охматдит". У лікарню планують придбати рентгенівську трубку до апарату комп’ютерного томографа.

Також частина грошей піде до Національного інституту Раку – їм необхідні джерела іонізуючого випромінювання для апаратів променевої терапії.

Окрім цього, ще на 12 мільйонів гривень розширять фінансування з програмою "лікування українців за кордоном".

Зауважимо, що у бюджеті 2021 року на сферу охорони здоров'я в Україні виділили 156,2 мільярдів гривень.

На реалізацію програми медичних гарантій виділили 123,4 мільярди гривень. До цього пакету входять кошти на протидію COVID-19. Передбачається, що ці витрати можуть збільшити з огляду на епідеміологічну ситуацію.

У липні очільник МОЗ Максим Степанов анонсував відкриття наступного відділення "Охматдиту" у 2021 році. У ньому будуть відділення онкології та хімієтерапії, зокрема й інтенсивної.

Новий корпус повинен був запрацювати ще 1 червня 2020 року, втім через пандемію COVID-19 відкриття довелось відкласти. Весь комплекс цієї національної дитячої лікарні МОЗ планує здати до кінця 2021 року.