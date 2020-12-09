Відтепер соціальне страхування діє і на студентів-медиків та інтернів, які допущені до боротьби з коронавірусом,

Кабінет Міністрів України поширив державні гарантії соціального захисту на студентів-медиків 5 і 6 курсу й інтернів. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив народний депутат від партії "ЄС" Олексій Гончаренко.

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Відповідне рішення уряд ухвалив під час засідання уряду в середу 9 грудня.

Відтепер, якщо студент-медик 5 – 6 курсу або інтерн захворює на коронавірус під час виконання своїх професійних обов'язків, держава надасть йому страхові виплати.

Розмір виплат залежатиме від ступеня втрати професійної працездатності та від потреб медичної та соціальної допомоги.

Якщо такий інфікований піде з життя під час перебігу хвороби, то страхові виплати отримає родина померлого.

Коронавірус серед медиків в Україні