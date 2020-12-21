Уряд Британії збирає термінове засідання через мутацію коронавірусу
Уряд Великої Британії збереться на екстрене засідання через стрімке поширення мутованого коронавірусу. Головною темою зустрічі стане обговорення щодо обмежень транспортного сполучення з Туманним Альбіоном.
Головуватиме на засіданні прем'єр Великої Британії Борис Джонсон. Про це повідомляє BBC.
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У МОЗ країни вже заявили, що ситуація із новим штамом коронавірусу вийшла з-під контролю влади та медиків. Незважаючи на наближення Різдва, уряд затвердив низку серйозних карантинних обмежень.
Зокрема, у МОЗ наголосили: наразі кожен британець має жити так, ніби у нього вже підтвердили коронавірус.
Водночас таке рішення влади налякало людей. Сотні лондонців намагаються виїхати зі столиці. Це спричинило на вокзалах справжні натовпи.
Що відомо про мутований коронавірус
- Новий штам коронавірусу виявили у Великій Британії у вересні. Повністю розшифрували геном у жовтні. Однак тоді цьому ніхто не надав значення, адже віруси часто мутують.
- Європейські ЗМІ повідомляють, що ЄС може закрити пасажирське сполучення з Великою Британією.
- Заражених новим штамом коронавірусу вже підтвердили в Італії, Данії, Нідерландах та Австралії.
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