Уряд Великої Британії збереться на екстрене засідання через стрімке поширення мутованого коронавірусу. Головною темою зустрічі стане обговорення щодо обмежень транспортного сполучення з Туманним Альбіоном.

Головуватиме на засіданні прем'єр Великої Британії Борис Джонсон. Про це повідомляє BBC.

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У МОЗ країни вже заявили, що ситуація із новим штамом коронавірусу вийшла з-під контролю влади та медиків. Незважаючи на наближення Різдва, уряд затвердив низку серйозних карантинних обмежень.

Зокрема, у МОЗ наголосили: наразі кожен британець має жити так, ніби у нього вже підтвердили коронавірус.

Водночас таке рішення влади налякало людей. Сотні лондонців намагаються виїхати зі столиці. Це спричинило на вокзалах справжні натовпи.

Зверніть увагу! За добу 20 грудня у Великій Британії зафіксували новий коронавірусний рекорд. Вірус виявили відразу у 35928 людей.

Що відомо про мутований коронавірус