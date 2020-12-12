Унікальна програма реабілітації для людей після COVID-19 з'явилась в Черкасах
У черкаській поліклініці розробили програму реабілітації пацієнтів, які перехворіли на COVID-19. Для кожного тут підбирають процедури індивідуально, залежно від його стану.
Що входить в реабілітаційний комплекс та чому його треба пройти людям після коронавірусу – читайте в матеріалі 24 каналу.
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Що передбачає реабілітація
Реабілітаційний день починають із гімнастики. Фізичного навантаження – мінімум, головне – дихальні вправи. Програму реабілітації тестували на працівниках поліклініки, які перехворіли на коронавірус, тут таких – кожний 4.
У програмі реабілітації:
- соляна кімната;
- заняття в басейні;
- фізіопроцедури.
Усе – аби позбутися проблем із диханням, зміцнити імунітет, покращити роботу всіх органів, працездатність, увагу та сон.
За потреби пацієнтам призначають консультації кардіолога, невропатолога, офтальмолога, терапевта та психолога. Оздоровчу реабілітацію вже пройшли 4 десятки людей. Повне відновлення відбувається за 2 тижні.
В чому унікальність
У лікарні кажуть, аналогів цієї програми в українських поліклініках ще немає.
В нас підхід не до конкретного захворювання, а до людини в цілому. Кожному визначається конкретно якийсь лікар, який спостерігає за пацієнтом кожні 3 дні, коректуючи кожен раз програму реабілітації,
– зазначила головна лікарка Черкаської поліклініки Ірина Волощенко.
Щоб пройти реабілітацію, пацієнту треба мати направлення від сімейного лікаря та негативний тест на коронавірус.
Джерело: 24 канал
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