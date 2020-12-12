У черкаській поліклініці розробили програму реабілітації пацієнтів, які перехворіли на COVID-19. Для кожного тут підбирають процедури індивідуально, залежно від його стану.

Що входить в реабілітаційний комплекс та чому його треба пройти людям після коронавірусу – читайте в матеріалі 24 каналу.

До слова Чому важлива реабілітація після COVID-19: перелік симптомів, що погіршують якість життя

Що передбачає реабілітація

Реабілітаційний день починають із гімнастики. Фізичного навантаження – мінімум, головне – дихальні вправи. Програму реабілітації тестували на працівниках поліклініки, які перехворіли на коронавірус, тут таких – кожний 4.

У програмі реабілітації:

соляна кімната;

заняття в басейні;

фізіопроцедури.

Усе – аби позбутися проблем із диханням, зміцнити імунітет, покращити роботу всіх органів, працездатність, увагу та сон.

За потреби пацієнтам призначають консультації кардіолога, невропатолога, офтальмолога, терапевта та психолога. Оздоровчу реабілітацію вже пройшли 4 десятки людей. Повне відновлення відбувається за 2 тижні.

В чому унікальність

У лікарні кажуть, аналогів цієї програми в українських поліклініках ще немає.

В нас підхід не до конкретного захворювання, а до людини в цілому. Кожному визначається конкретно якийсь лікар, який спостерігає за пацієнтом кожні 3 дні, коректуючи кожен раз програму реабілітації,

– зазначила головна лікарка Черкаської поліклініки Ірина Волощенко.

Щоб пройти реабілітацію, пацієнту треба мати направлення від сімейного лікаря та негативний тест на коронавірус.