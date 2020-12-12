У МОЗ не задоволені бюджетом, який виділили на медицину на 2021 рік. Очільник відомства Максим Степанов вважає, що закладена сума є недопустимо малою.

Про це він заявив під час традиційного брифінгу МОЗ щодо ситуації з COVID-19 в Україні. Степанов наголосив, що не підтримав бюджет і не сприймає жодних слів про збільшення фінансування, пише 24 канал.

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Вважаю, що сума, закладена на медицину, недопустимо мала.Я не буду сприймати жодних слів, що ми збільшили фінансування. Збільшили фінансування з нуля? Вибачте, так це не збільшили. Фінансування має повністю задовольняти систему медицини, хоча б той мінімум, який ми повинні фінансувати,

– наголосив він.

За словами очільника МОЗ найперше йдеться про заробітну плату лікарів, медичних сестер та молодшого медичного персоналу. На його думку, справедлива заробітна плата на наступний рік – це 23 тисячі гривень для лікарів, 17 тисяч гривень – для середнього медперсоналу, а 12 тисяч – для молодшого.

Також Степанов заявив, що міністерство подало всі відповідні розрахунки, і якщо влада не прийме гідний бюджет для МОЗ, то на Україну чекає "занепад медицини" і від'їзд українських медиків за кордон.

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"Ми можемо просто, як у тому апокаліптичному фільмі, залишитися без медичних працівників", – підсумував він.

Зауважимо, що перед фінальним голосуванням за проєкт бюджету-2021 голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової й митної політики Данило Гетманцев розповів, що видатки на медицину збільшили. Втім, йдеться лише про 4 мільярди, коли у МОЗ просили 50.

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