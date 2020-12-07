У Міністерстві охорони здоров’я України розділили українців на три групи, яким вкрай необхідна вакцинація від коронавірусу.

Про це розповів в.о. голови Центру громадського здоров'я МОЗ Ігор Кузін в інтерв’ю LIGA.net. За його словами, до цих груп входять 20 мільйонів людей.

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Додамо, що наразі немає точної інформації, коли вакцина проти коронавірусу COVID-19 надійде в Україну.

Група 1:

Медпрацівники, включаючи тих, які працюють в стаціонарах, що надають медичну допомогу хворим на COVID-19;

Військовослужбовці ЗСУ, які беруть участь в Операції Об'єднаних Сил;

Працівники соціальної сфери;

Особи, що перебувають у спецзакладах (інтернатах, будинках для осіб похилого віку тощо);

Персонал спецзакладів (інтернатів, будинків дитини, будинків для осіб похилого віку, тощо).

Ця група людей вакцинуватиметься за умови вкрай низького доступу до вакцин, коли їхня кількість в Україні буде не більше 10% від загальної кількості населення.

Група 2:

Люди в групі медичного ризику (хворі від 60 років);

Працівники закладів освіти, включаючи персонал дошкільних, середніх, середньо-технічних та вищих навчальних закладів;

Працівники структур, які забезпечують безпеку держави, включаючи ДСНС, Нацполіцію, Нацгвардію, СБУ, МЗС, МВС;

Люди з місць обмеження волі та слідчих ізоляторів;

Персонал місць обмеження волі та слідчих ізоляторів.

Ця група вакцинуватиметься за умови низького доступу до вакцин, коли їхня кількість буде з 11% до 20% від населення.

Група 3:

Люди в групі медризику (хворі від 18 до 59 років);

Інші категорії населення та професійні групи, які мають вищий ризик захворювання на COVID-19, які не увійшли до переліку вище.

Група вакцинуватиметься за умови помірної доступності вакцин, коли їхня кількість буде 21-50% від населення.

Якщо якась вища за рейтингом група відмовлятиметься, до прикладу, медики, то вакцина піде наступним за рівнями групам.

Вакцинація проти COVID-19 в Україні: головне

Україна отримає приблизно 8 мільйонів доз вакцини від коронавірусу з ініціативи COVAX. До 7 грудня в Україні мали б бути готові усі відповідні документи.

Україна домовилася з компанією Pfizer. Поставка вакцини компанії очікують вже на початку другого кварталу 2021 року.

В Україні у 2021 році мають намір вакцинувати від коронавірусу 50% населення. Однак в першу чергу щеплення робитимуть певним категоріям громадян.



Чи готові українці вакцинуватися / Інфографіка 24 каналу