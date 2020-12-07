Українців розділили на три групи за терміновістю вакцинації від коронавірусу
У Міністерстві охорони здоров’я України розділили українців на три групи, яким вкрай необхідна вакцинація від коронавірусу.
Про це розповів в.о. голови Центру громадського здоров'я МОЗ Ігор Кузін в інтерв’ю LIGA.net. За його словами, до цих груп входять 20 мільйонів людей.
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Додамо, що наразі немає точної інформації, коли вакцина проти коронавірусу COVID-19 надійде в Україну.
Група 1:
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Медпрацівники, включаючи тих, які працюють в стаціонарах, що надають медичну допомогу хворим на COVID-19;
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Військовослужбовці ЗСУ, які беруть участь в Операції Об'єднаних Сил;
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Працівники соціальної сфери;
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Особи, що перебувають у спецзакладах (інтернатах, будинках для осіб похилого віку тощо);
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Персонал спецзакладів (інтернатів, будинків дитини, будинків для осіб похилого віку, тощо).
Група 2:
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Люди в групі медичного ризику (хворі від 60 років);
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Працівники закладів освіти, включаючи персонал дошкільних, середніх, середньо-технічних та вищих навчальних закладів;
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Працівники структур, які забезпечують безпеку держави, включаючи ДСНС, Нацполіцію, Нацгвардію, СБУ, МЗС, МВС;
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Люди з місць обмеження волі та слідчих ізоляторів;
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Персонал місць обмеження волі та слідчих ізоляторів.
Ця група вакцинуватиметься за умови низького доступу до вакцин, коли їхня кількість буде з 11% до 20% від населення.
Група 3:
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Люди в групі медризику (хворі від 18 до 59 років);
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Інші категорії населення та професійні групи, які мають вищий ризик захворювання на COVID-19, які не увійшли до переліку вище.
Група вакцинуватиметься за умови помірної доступності вакцин, коли їхня кількість буде 21-50% від населення.
Якщо якась вища за рейтингом група відмовлятиметься, до прикладу, медики, то вакцина піде наступним за рівнями групам.
Вакцинація проти COVID-19 в Україні: головне
- Україна отримає приблизно 8 мільйонів доз вакцини від коронавірусу з ініціативи COVAX. До 7 грудня в Україні мали б бути готові усі відповідні документи.
- Україна домовилася з компанією Pfizer. Поставка вакцини компанії очікують вже на початку другого кварталу 2021 року.
- В Україні у 2021 році мають намір вакцинувати від коронавірусу 50% населення. Однак в першу чергу щеплення робитимуть певним категоріям громадян.
Чи готові українці вакцинуватися / Інфографіка 24 каналу
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