Українці, які живуть у Польщі, можуть безкоштовно вакцинуватися від COVID-19
Польська влада вакцинуватиме від COVID-19 іноземців, які проживають на території Польщі. Безкоштовну вакцину зможуть отримати й українці, навіть якщо вони не мають медичного страхування.
Іноземці зможуть защепитися на таких же умовах, як поляки. Про це заявили у МОЗ Польщі, пише "Укрінформ".
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Головний спеціаліст відділу комунікації МОЗ Польщі Ярослав Рибарчик розповів, як українці у Польщі можуть отримати безкоштовну вакцину.
- Якщо українці мають PESEL (ідентифікаційний код у Польщі), то отримують направлення з платформи P1 (електронна медична платформа).
- Якщо ж вони його не мають, то можуть звернутися до лікаря по направлення.
Щеплення буде безкоштовним, навіть попри відсутність страхування,
– повідомив Рибарчик.
Зауважимо, що першу партію вакцини в Польщі очікують наприкінці грудня. Відтак, вакцинація може розпочатися вже на початку січня. Польща замовила 62 мільйонів доз вакцини у шести виробників на загальну суму близько 2,4 мільярда злотих (понад 500 мільйонів євро). Першочергово у Польщі вакцинуватимуть медиків.
За даними Головного статистичного управління в Польщі, на кінець грудня 2019 року у Польщі перебували понад 1,3 мільйона громадян України.
Джерело: 24 канал
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