Польська влада вакцинуватиме від COVID-19 іноземців, які проживають на території Польщі. Безкоштовну вакцину зможуть отримати й українці, навіть якщо вони не мають медичного страхування.

Іноземці зможуть защепитися на таких же умовах, як поляки. Про це заявили у МОЗ Польщі, пише "Укрінформ".

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Головний спеціаліст відділу комунікації МОЗ Польщі Ярослав Рибарчик розповів, як українці у Польщі можуть отримати безкоштовну вакцину.

Якщо українці мають PESEL (ідентифікаційний код у Польщі), то отримують направлення з платформи P1 (електронна медична платформа).

(ідентифікаційний код у Польщі), то отримують направлення з платформи P1 (електронна медична платформа). Якщо ж вони його не мають, то можуть звернутися до лікаря по направлення.

Щеплення буде безкоштовним, навіть попри відсутність страхування,

– повідомив Рибарчик.

Зверніть увагу! Ідентифікаційний код в Польщі (PESEL) може отримати іноземець, який перебуває у країні понад 30 днів.

Зауважимо, що першу партію вакцини в Польщі очікують наприкінці грудня. Відтак, вакцинація може розпочатися вже на початку січня. Польща замовила 62 мільйонів доз вакцини у шести виробників на загальну суму близько 2,4 мільярда злотих (понад 500 мільйонів євро). Першочергово у Польщі вакцинуватимуть медиків.

За даними Головного статистичного управління в Польщі, на кінець грудня 2019 року у Польщі перебували понад 1,3 мільйона громадян України.

Коли та як вакцинуватимуть українців від COVID-19 – читайте за посиланням.