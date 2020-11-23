Українці тепер можуть бачити, як виробляється харчова упаковка
Український виробник упаковки з харчової алюмінієвої фольги "Студіопак" долучився до спільноти відкритих брендів Virobnik.ua.
А також показав українцям, як виготовляється безпечна упаковка. Про це стало відомо в ефірі 24 каналу.
Зверніть увагу Сервіс Virobnik.ua, що розкриває процес виготовлення українських продуктів, заявляє про спротив
"Ви, певно, вже зустрічали алюмінієві контейнери, коли купували страви у відділі кулінарії або замовляли доставку з ресторану, або просто купували їх у супермаркеті, щоб приготувати страви вдома чи на природі. Тепер ви можете бачити, як такий посуд створюється", – йдеться на сайті Virobnik.ua.
Чому важливо бути впевненим у якості харчових контейнерів?
Контейнери безпосередньо контактують з їжею, тому важливо бути впевненим у їхній безпечності та дотриманні високих стандартів при виробництві. Зазвичай, люди навіть не здогадуються, в яких умовах та з яких компонентів відбувається виробництво такого посуду.
Тепер процес виробництва упаковки можна подивитися на сайті Virobnik.ua.
Нагадаємо, Virobnik.ua показав українцям з чого роблять сосиски та ковбаси, а також інші продукти.
Як виготовляють харчові контейнери в Україні: відео
Джерело: 24 канал
Поділитися новиною