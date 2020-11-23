Український виробник упаковки з харчової алюмінієвої фольги "Студіопак" долучився до спільноти відкритих брендів Virobnik.ua.

А також показав українцям, як виготовляється безпечна упаковка. Про це стало відомо в ефірі 24 каналу.

Зверніть увагу Сервіс Virobnik.ua, що розкриває процес виготовлення українських продуктів, заявляє про спротив

"Ви, певно, вже зустрічали алюмінієві контейнери, коли купували страви у відділі кулінарії або замовляли доставку з ресторану, або просто купували їх у супермаркеті, щоб приготувати страви вдома чи на природі. Тепер ви можете бачити, як такий посуд створюється", – йдеться на сайті Virobnik.ua.

Чому важливо бути впевненим у якості харчових контейнерів?

Контейнери безпосередньо контактують з їжею, тому важливо бути впевненим у їхній безпечності та дотриманні високих стандартів при виробництві. Зазвичай, люди навіть не здогадуються, в яких умовах та з яких компонентів відбувається виробництво такого посуду.

Тепер процес виробництва упаковки можна подивитися на сайті Virobnik.ua.

Нагадаємо, Virobnik.ua показав українцям з чого роблять сосиски та ковбаси, а також інші продукти.

Як виготовляють харчові контейнери в Україні: відео