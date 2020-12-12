У МОЗ заявили, що українці почали здійснювати менше тестувань на COVID-19. Через це Міністерство охорони здоров'я змінило підхід до тестувань на коронавірус.

Як заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, зараз лабораторії МОЗ не заповнені на 100%. Про це він сказав під час брифінгу, пише 24 канал.

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Степанов зазначив, що зараз в Україні будуть проводити безкоштовне тестування на COVID-19 усім громадянам, які мають ознаки респіраторних захворювань.

У нас зменшилася кількість людей, які звертаються за тестуванням через мобільну бригаду, сімейних лікарів або іншим способом,

– констатував Степанов.

Раніше Міністерство охорони здоров'я вже заявило про зміну підходу до тестування на коронавірус. При цьому метод ПЛР залишається основним для лабораторної діагностики COVID-19.

Яка зараз ситуація з COVID-19 в Україні

В Україні продовжує скорочуватися динаміка захворюваності коронавірусною хворобою. Станом на 12 грудня цей показник становить 460,4. У порівнянні з попередньою добою цей показник скоротився на 9,1. При цьому норма захворюваності на 100 тисяч населення складає 40.

Найбільш проблемними є Київ (766,8), Черкаська (735,6), Сумська (726,6), Запорізька (724,1) і Київська (649,3) області.

Також в Україні продовжує скорочуватися заповненість лікарняних ліжок для пацієнтів з коронавірусом. Зараз в країні заповнені 43,6% таких ліжок.



Як підготуватися до ПЛР-тестування / Інфографіка 24 каналу