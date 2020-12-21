Українські вчені розробили тест полімеразної ланцюгової реакції, який в одному аналізі дозволяє визначити наявність в організмі відразу 3 вірусів. Мова йде, про SARS-CoV-2 (вірус, який викликає COVID-19) та штами А і В вірусу грипу.

Проведення такого комбінованого тесту триває близько 6 годин. Про це повідомили в Інституті молекулярної біології і генетики (ІМБіГ).

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Такий комбінований ПЛР-тест особливо актуальний зараз, коли в Україні очікують на сезонну епідемію грипу.

Нові ПЛР-тести перевірили на зразках від хворих, які булі передані від Центру громадського здоров'я в м. Києві. Сподіваємося на зацікавленість МОЗ комбінованим ПЛР-тестом,

– зазначив директор ІМБіГ академік Михайло Тукало.

Науковці працюють над розробкою ще однієї тест-системи, яка дозволить визначити одразу 5 вірусів, зокрема, дуже підступних щодо дітей – риновірусу та кору.

Зверніть увагу! В Україні змінили алгоритм тестування на COVID-19. За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, останні 10 днів лабораторії проводять дослідження на визначення антигену – 6 355 таких тестів здійснили минулого тижня, позитивними виявилися 1 063.