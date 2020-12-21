Українці розробили ПЛР-тест, який визначає одночасно коронавірус і грип
Українські вчені розробили тест полімеразної ланцюгової реакції, який в одному аналізі дозволяє визначити наявність в організмі відразу 3 вірусів. Мова йде, про SARS-CoV-2 (вірус, який викликає COVID-19) та штами А і В вірусу грипу.
Проведення такого комбінованого тесту триває близько 6 годин. Про це повідомили в Інституті молекулярної біології і генетики (ІМБіГ).
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Такий комбінований ПЛР-тест особливо актуальний зараз, коли в Україні очікують на сезонну епідемію грипу.
Нові ПЛР-тести перевірили на зразках від хворих, які булі передані від Центру громадського здоров'я в м. Києві. Сподіваємося на зацікавленість МОЗ комбінованим ПЛР-тестом,
– зазначив директор ІМБіГ академік Михайло Тукало.
Науковці працюють над розробкою ще однієї тест-системи, яка дозволить визначити одразу 5 вірусів, зокрема, дуже підступних щодо дітей – риновірусу та кору.
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