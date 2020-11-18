Після повернення з-за кордону українцям не обов'язково проходити тестування на коронавірус. Це робиться на добровільній основі.

Також це не залежить від мети подорожі, заявив на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я Ярослав Кучер, пише 24 канал.

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За його словами, з цього питання до контакт-центру МОЗ надійшло багато звернень. Громадян змушують примусово проходити тестування в аеропорту.

Наші громадяни не зобов’язані проходити тестування для того, щоб повернутися в Україну. Їм встановлюється відповідний додаток, і вони в стандартному режимі можуть здати тести, і будуть зняті з самоізоляції,

– заявив Кучер.

Він зазначив, якщо такі випадки будуть фіксуватися в майбутньому, МОЗ вважатиме, що це робиться навмисно, щоб працювати з конкретною лабораторією в аеропорту.

Заступник міністра закликав українців з усіх питань, які стосуються COVID-19, звертатися до контакт-центру МОЗ за номером 0 800 60 20 19.

Як відбувається повернення в Україну

При перетинні кордону встановлюють додаток "Дій дома" і людина має перебувати на самоізоляції 14 діб.

Самоізоляцію також можна припинити після отримання негативного ПЛР-тесту.

Тестування можна пройти в будь-якій лабораторії, яка має відповідні сертифікати, а не лише в аеропорту.

Про можливість припинення самоізоляції особу буде поінформовано відповідним повідомленням сервісу "Дій вдома".

Україна перебуває серед держав "червоної зони". Тому українці не можуть вільно мандрувати у будь-яку країну світу. Попри це, для громадян нашої держави вже відкриті або відносно відкриті кордони 59 країн.



Чим відрізняються тести на коронавірус / Інфографіка 24 каналу