Українські та ізраїльські вчені спільно працюватимуть над створенням ізраїльської вакцини від COVID-19 і будуть обмінюватися інформацією про її дієвість. У випадку ефективної співпраці Україна пріоритетно отримає вакцину.

Відповідні домовленості були досягнуті в ході зустрічі посла України в Ізраїлі Євгена Корнійчука з главою МОЗ Ізраїлю Юлієм Едельштейном. Про це повідомило Посольство України.

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Сторони досягли домовленостей про спільну роботу ізраїльських і українських вчених над швидким виготовленням ізраїльської вакцини, а також обміном інформацією про дієвість вакцини,

– йдеться у повідомленні.

Едельштейн також заявив, що ізраїльська сторона надасть всебічне сприяння у швидкому отриманні Україною вакцини від COVID-19 відомих міжнародних компаній.

13 грудня 2020 року відбулася зустріч Посла України в Державі Ізраїль Євгена Корнійчука з Міністром охорони здоров’я... Опубліковано Embassy of Ukraine in the State of Israel Понеділок, 14 грудня 2020 р.

Чи є в України шанс розробити вакцину проти коронавірусу

Наукові установи Національної академії наук України тричі оголошувати про початок розробки української вакцини.

Наразі невідомо, чи вийде з тих прототипів справжня вакцина. Це зможуть показати тільки клінічні випробування.

Детально про те, як в Україні розробляють вакцину від COVID-19, читайте за посиланням.