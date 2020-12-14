Українські вчені візьмуть участь у розробці ізраїльської вакцини проти коронавірусу
Українські та ізраїльські вчені спільно працюватимуть над створенням ізраїльської вакцини від COVID-19 і будуть обмінюватися інформацією про її дієвість. У випадку ефективної співпраці Україна пріоритетно отримає вакцину.
Відповідні домовленості були досягнуті в ході зустрічі посла України в Ізраїлі Євгена Корнійчука з главою МОЗ Ізраїлю Юлієм Едельштейном. Про це повідомило Посольство України.
Читайте також Вакцинацію проти COVID-19 проведуть за гроші держави, – Радуцький
Сторони досягли домовленостей про спільну роботу ізраїльських і українських вчених над швидким виготовленням ізраїльської вакцини, а також обміном інформацією про дієвість вакцини,
– йдеться у повідомленні.
Едельштейн також заявив, що ізраїльська сторона надасть всебічне сприяння у швидкому отриманні Україною вакцини від COVID-19 відомих міжнародних компаній.
13 грудня 2020 року відбулася зустріч Посла України в Державі Ізраїль Євгена Корнійчука з Міністром охорони здоров’я...Опубліковано Embassy of Ukraine in the State of Israel Понеділок, 14 грудня 2020 р.
Чи є в України шанс розробити вакцину проти коронавірусу
Наукові установи Національної академії наук України тричі оголошувати про початок розробки української вакцини.
Наразі невідомо, чи вийде з тих прототипів справжня вакцина. Це зможуть показати тільки клінічні випробування.
Поділитися новиною
-
Знайшли ефективний препарат проти раніше невиліковного захворювання серцясьогодні , 18:46
-
Новини про коронавірус 8 грудня: початок кінця – старт вакцинації населення, спад в Україні9 грудня , 06:15
-
Новини про коронавірус 7 грудня: зниження захворюваності в Україні, пріоритет на вакцину8 грудня , 06:00