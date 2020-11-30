Українські школярі розробили розумну маску, яка виявляє коронавірус
Дніпровські школярі-винахідники створили проєкт Smart mask, винахід допоможе зменшити навантаженість на лабораторії. Маска обладнана датчиками, що діагностують показники легень та серця, частоту дихання та пульс, а також температуру тіла.
Маска діагностує головні симптоми COVID-19
Розробники переконані, що таким чином маска може виявити ознаки коронавірусної хвороби. Далі інформація передається користувачу через блютус на додаток у телефоні.
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Наша команда не могла сидіти, склавши руки і дивитися, як люди помирають. Основна задача YOVi team полягає в тому, щоб розвинути цю галузь в нашій державі. Дуже добре, що ми в цій справі не самі і існують такі проєкти, як STEM is FEM, які допомагають молоді, і зокрема дівчатам, почуватися впевненіше в науковому світі та сфері робототехніки,
– зазначила учасниця команди розробників Марія Калініченко.
Зі своїм винаходом школярі планують взяти участь у всесвітніх змаганнях з робототехніки – FIRST Robotics Competition, які відбудуться у США. Проте, команді не вистачає коштів на виготовлення прототипу, що є обов'язковою умовою участі у конкурсі. Наразі команда шукає спонсорів, які бажають допомогти українській команді представити нашу країну на всесвітньому чемпіонаті.
Потрібність маски
Розробка є дійсно цікавою, адже навантаження на медичні системи світу наразі значне, лабораторії часто перевантажені зразками аналізів людей, у яких підозрюють COVID-19, а чекати результатів тесту доводиться кілька днів. Є також експрес-тести, але вони не такі точні, як Полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР).
Наприклад, українські лабораторії за час пандемії провели 4 528 772 ПЛР-тестувань для виявлення коронавірусу SARS-CoV-2.
Головне про ситуацію з COVID-19 у світі
- Інфікувалися SARS-CoV-2 (збудник коронавірусної хвороби) понад 62 мільйони людей.
- Півтора мільйона пацієнтів, на жаль, померли від ускладнень під час перебігу хвороби.
- Продовжують лікуватись від коронавірусної недуги у світі понад 21 мільйон людей.
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