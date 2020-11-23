Вже друга американська фармацевтична компанія заявила про успішне тестування вакцини від COVID-19. Водночас розмови про українську вакцину від коронавірусу, про яку ще місяць тому розповідали чиновники МОЗ, зовсім зникли.

Вакцини залишаються єдиним ефективним профілактичним засобом у боротьбі з інфекційними захворюваннями. Про це повідомив академік та голова комісії з біобезпеки РНБО України Сергій Комісаренко в ефірі програми "Ти дивись!" на 24 каналі.

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Коли буде українська вакцина

За його словами, попри труднощі з розвитком української вакцини, її варто розробляти.

Якщо ми отримаємо фінансування, то вакцина з'явиться через рік,

– зазначив Комісаренко.

В Україні було 3 розмови про вакцини:

2 з вакцин розробляють науковими установами Національної академії наук України;

прототип третьої зробили з допомогою українсько-американського концерну.

Наразі невідомо, чи вийде з тих прототипів справжня вакцина. Це зможуть показати тільки клінічні випробування.

Чому Америка випереджає Україну

Річ у тому, що американські дослідники почали працювати над вакцинами, починаючи з дня публікації китайськими вченими структури геному вірусу, тобто з 10 січня. Вже через 2 – 2,5 місяці почали клінічні випробування. У США, Великобританії та Франції вакцину розробляють досить швидко через використання методів генної та клітинної інженерії. Є й інші фактори, через які Америка випереджає Україну у розробці:

популярність фармацевтичних компаній;

розвинута інфраструктура;

велике фінансування для розробки вакцин.

Чи варто продовжити виробництво української вакцини

На думку академіка, в Україні за радянських часів виготовляли досить багато вакцин і для ветеринарної медицини, і для тієї, яка лікує людей. Але, на жаль, за 30 років держава втратила і виробництво, і фахівців. Тоді вакцину виготовляли за класичними методами. Але зараз є значний прогрес в медико-біологічних науках.

Детально про те, як в Україні розробляють вакцину від COVID-19, читайте за посиланням.

"Нам потрібно в Україні відновлювати виробництво, адже це не останній патоген. Вакцину потрібно вміти робити самим. Саме тому важливо розпочинати роботу вже зараз", – додав експерт.