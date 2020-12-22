Днями у МОЗ заявили про завершення доклінічних тестувань української вакцини від COVID-19 і тепер її готуються випробовувати на людях. Проте дуже малоймовірно, що перші щеплення українці отримають саме вітчизняні.

Детальніше про українську вакцину від COVID-19 і коли загалом українцям чекати на щеплення – у матеріалі сайту 24 каналу.

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Українська вакцина від COVID-19: що відомо?

Ще в квітні президент Володимир Зеленський обіцяв мільйон доларів українським науковцям, які винайдуть вакцину або медикаменти від коронавірусу. І 20 жовтня в Офісі президента повідомили, що отримали перші результати доклінічних випробувань української вакцини, які тривали майже пів року.

Їх проводили, однак, за кордоном – у лабораторіях Туреччини та США, оскільки в Україні немає майданчиків з достатнім рівнем біозахисту для тестування та створення вакцини.



Українці отримають щеплення іноземними вакцинами, якщо вони у нас будуть раніше за вітчизняну / Фото Getty Images

Розробкою вакцини займаються українські та американські вчені, зокрема з Інституту мікробіології НАН України. Наразі відомо ім'я лише одного з розробників – міжнародний експерт у сфері охорони здоров'я та епідеміології, доктор медичних наук Михайло Фаворов. Відомо, що він навчався у Москві та багато років працював у країнах Східної Європи, нині проживає у США.

З'явитися в доступі українська вакцина може приблизно через рік після проведення всіх необхідних досліджень. Проте, як раніше зазначав Володимир Зеленський, якщо закордонна вакцина з'явиться раніше, ніж вітчизняна, то Україна буде закуповувати її, не чекаючи на власну.

На якому етапі випробування української вакцини нині?

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов 18 грудня під час години запитань до уряду заявив, що доклінічні тестування українського кандидата вакцини від COVID-19 уже завершені і наразі її готують до випробувань на людях.

Щоб розпочати цей етап, потрібно виготовити щонайменше 100 тисяч доз вакцини. І це точно неможливо зробити за місяць – процес тривалий. Препарат будуть виробляти на одному з українських фармацевтичних підприємств, назву якого наразі не розголошують.

Клінічні випробування вакцини проводять на добровольцях. Перша та друга фази – на здорових людях молодого віку. Це потрібно для того, щоб перевірити, чи викликає вакцина у них імунну відповідь. Для третьої фази беруть людей різного віку та статі, з хронічними й гострими захворюваннями. Так перевіряють, як вакцина працює за різних умов, та передбачають можливість виникнення побічних ефектів.

Коли українців почнуть вакцинувати?

Поки Україна лише проводила доклінічні випробування вакцини, кілька закордонних виробників заявили про успішне завершення клінічних випробувань. Так, у компаніях Pfizer і BioNTech (США та Німеччина) та Moderna (США) заявили про 95% та 94,1% ефективність своїх вакцин відповідно.

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Наразі кілька країн, зокрема Велика Британія, США, Канада та Австрія, уже розпочали вакцинувати населення. Україна, у межах ініціативи COVAX, розраховує на отримання доз на 4 мільйони населення.

В бюджет-2021 на вакцинацію населення український уряд заклав 2,6 млрд гривень (необхідно понад 15 млрд гривень – у 6 разів більше). Ще 100 млн доларів на закупівлю вакцин, як заявляли у МОЗ, виділяють Світовий банк. У міністерстві також зазначали про можливість додатково виділити до 2,3 мільярда гривень, однак для цього доведеться зекономити, зокрема і на ліках.

15 грудня Максим Степанов заявив, що вакцинація від COVID-19 може початися вже у лютому 2021 року. Однак 17 грудня президент Володимир Зеленський уточнив, що Україна на цей момент не входить до списку із 92 країн, які можуть отримати вакцину в січні-лютому, але "ми над цим дуже сильно працюємо".



Протягом наступних двох років планують вакцинувати понад половину населення України / Фото Getty Images

22 грудня оперативний штаб МОЗ з вакцинокерованих інфекцій затвердив план вакцинації українців від COVID-19, розроблений фахівцями ЦГЗ разом з ВООЗ та ЮНІСЕФ.

В.о. генерального директора ЦГЗ Ігор Кузін зазначив, що мета розробників плану – охопити вакцинацією щонайменше 50% населення України (20 млн осіб) протягом 2021-2022 років. Окремим планом затвердили процедуру вакцинації українців з непідконтрольних Києву територій.

Вакцинація від COVID-19 в Україні буде добровільною для всіх груп населення та професійних груп ризику…. Ми готові отримувати вакцину уже в першому кварталі 2021 року,

– уточнив очільник ЦГЗ.

Першочергово вакцинуватимуть медиків, які працюють з хворими з COVID-19.

Сам план будуть оновлювати кожні два тижні – щоб він відповідав реальній ситуації. Однак його базову частину (цільові групи, логістичні маршрути, навчання медиків тощо) змінюватимуть лише у разі отримання кардинально нової інформації.

Наразі план передбачає 4 етапи вакцинації населення:

січень–квітень 2021 року – люди з найвищим ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, хто виконує критичні функції у боротьбі з пандемією COVID-19;

– люди з найвищим ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, хто виконує критичні функції у боротьбі з пандемією COVID-19; квітень–червень 2021 року – люди із надзвичайно високим ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, хто надає медичні послуги;

– люди із надзвичайно високим ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, хто надає медичні послуги; червень–вересень 2021 року – люди із високим ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, хто виконує функції з підтримки безпеки та життєдіяльності держави;

– люди із високим ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, хто виконує функції з підтримки безпеки та життєдіяльності держави; вересень 2021-березень 2022 року – люди із підвищеним ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, хто виконує функції з підтримки безпеки та життєдіяльності держави.

Щеплення будуть робити у наявних пунктах вакцинації та у тимчасових центрах, а також будуть діяти мобільні бригади з імунізації.



Етапи вакцинації від коронавірусу в Україні / Інфографіка ЦГЗ