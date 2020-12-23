Ілона Фанта стала першою відомою українкою, яка вакцинувалась проти коронавірусу. Їй зробили щеплення препаратом від компанії Pfizer та BioNTech.

Річ у тім, що Ілона живе та працює в Ізраїлі, де якраз стартувала кампанія масової вакцинації. Жінка поділилась радісною новиною на своїй сторінці у фейсбуці, а подробиці повідомляє ТСН.

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Українка з Полтави працює в Ізраїлі у медичному комітеті з контролю за медичними дослідженнями. І хоч працює в офісі з паперами, технічно вона вважається медичним працівником. Натомість медичні працівники входять у пріоритетну групу для вакцинації проти COVID-19.

Ми всі, хто зараз підлягає вакцинації, отримали SMS. Сконтактувалися за потрібним номером, нам вислали форми, ми їх заповнили, потім з нами знову сконтактувалися, призначили чергу. Організованою групою нас відвезли автобусом до лікарні, вакцинували. Зараз повернули назад, на роботу. Усе дуже організовано. Заповнюємо різні форми, де вказуємо, чим хворіли, чи є алергія, інші питання такого плану, пов'язані зі здоров'ям,

– розповіла Ілона.

Перед та після щеплення медики попереджали людей про можливі побічні дії препарату.

Щеплення усім роблять безкоштовно коштом страхової медицини. Адже кожен мешканець Ізраїлю сплачує спеціальний податок та є членом певної лікарняної каси. Але, які в Україні, багато людей не хочуть вакцинуватися проти коронавірусу.

Як Ілона почувається після вакцинації

Після ін'єкції Ілона почувається добре і жодних побічних ефектів не спостерігає. Але кожна людина, яка пройшла імунізацію, повинна повідомляти про побічні ефекти, якщо вони виникнуть згодом.

Оскільки щеплення двоетапне, то через 3 тижні усіх людей з групи Ілони зберуть знову і відвезуть на повторну вакцинацію. Вона запланована 13 січня.

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