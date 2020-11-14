Українська фармацевтична компанія "Біофарма" завершила клінічні випробування препарату "Біовен" для лікування пневмонії, викликаною коронавірусною інфекцією. Препарат вже внесли у протокол лікування українців з COVID-19.

"Біофарма" завершила клінічні випробування препарату для лікування коронавірусу "Біовен". Про це повідомив голова ради директорів компанії Костянтин Єфименко на своїй сторінці у фейсбуці.

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"Клінічні дослідження розпочато в травні, рандомізовано 66 пацієнтів із тяжким перебігом хвороби, до дослідження залучено 9 баз. Дослідження завершено в жовтні", – написав Єфрименко.

Використання Біовену, в комплексі терапії пневмонії викликаної коронавірусом у порівнянні з стандартною терапією, дозволяє досягнути статистично достовірних переваг за наступними параметрами:

скорочення летальності у чотири рази з 23,6% до 6,25%;

з 23,6% до 6,25%; скорочення середнього часу до настання покращення з 9 до 5 днів;

скорочення часу потреби в госпіталізації в умовах стаціонару – на 3-5 днів.

З 13 листопада "Біовен" включено до протоколу лікування COVID-19 в Україні. Про це Єврименко повідомив з посиланням на заяву глава МОЗ Максима Степанова.

Керівник компанії додав, що на сьогодні в світі триває 18 клінічних досліджень імуноглобуліну. Всі вони розпочаті глобальними міжнародними компаніями, переважно у США та Західній Європі, однак "Біофарма" – перша компанія, яка розпочала клінічні дослідження, і перша, яка їх завершила.