В Україні завершили випробування препарату "Біовен" для лікування пацієнтів з COVID-19
Українська фармацевтична компанія "Біофарма" завершила клінічні випробування препарату "Біовен" для лікування пневмонії, викликаною коронавірусною інфекцією. Препарат вже внесли у протокол лікування українців з COVID-19.
"Біофарма" завершила клінічні випробування препарату для лікування коронавірусу "Біовен". Про це повідомив голова ради директорів компанії Костянтин Єфименко на своїй сторінці у фейсбуці.
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"Клінічні дослідження розпочато в травні, рандомізовано 66 пацієнтів із тяжким перебігом хвороби, до дослідження залучено 9 баз. Дослідження завершено в жовтні", – написав Єфрименко.
Використання Біовену, в комплексі терапії пневмонії викликаної коронавірусом у порівнянні з стандартною терапією, дозволяє досягнути статистично достовірних переваг за наступними параметрами:
- скорочення летальності у чотири рази з 23,6% до 6,25%;
- скорочення середнього часу до настання покращення з 9 до 5 днів;
- скорочення часу потреби в госпіталізації в умовах стаціонару – на 3-5 днів.
Керівник компанії додав, що на сьогодні в світі триває 18 клінічних досліджень імуноглобуліну. Всі вони розпочаті глобальними міжнародними компаніями, переважно у США та Західній Європі, однак "Біофарма" – перша компанія, яка розпочала клінічні дослідження, і перша, яка їх завершила.
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