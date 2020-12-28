Міністерство охорони здоров'я затвердило медико-технічні вимоги до вакцини проти коронавірусної інфекції COVID-19.

Згідно з вимогами, термін придатності вакцини проти коронавірусу на момент поставки повинен бути не менше 70% від загального терміну придатності. Наказ від 22.12.2020 № 2972 "Про затвердження медико-технічних вимог до предмету закупівлі "Вакцина проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" опублікований пресслужбою МОЗ України.

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Вакцина проти COVID-19 на момент поставки має бути

Зареєстрована в Україні,

Мати прекваліфікацію ВООЗ,

Бути зареєстрована в США, Великій Британії, Швейцарській конфедерації, Японії, Австралії, Канаді та низці інших країн, або за централізованою процедурою компетентним органом ЄС.

Має бути у наявності сертифікат українською та англійською мовами,

Документ, що підтверджує можливість забезпечення холодового ланцюга при транспортувані та зберіганні вакцини.

Вакцини також повинні супроводжуватися індикаторами заморожування та/або приладами контролю температури.

Раніше у МОЗ повідомили, що спочатку вакцина від коронавірусу з'явиться у державних медзакладах. Спочатку від COVID-19 щепитимуть групи ризику. До слова, у Євросоюзі з 27 грудня вже розпочалась масова вакцинація проти коронавірусу. Єврокомісія затвердила препарат від Pfizer і BioNTech .

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4 етапи вакцинації в Україні / Інфографіка 24 каналу