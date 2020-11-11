Головний санлікар країни та заступник очільника МОЗ Віктор Ляшко розповів, що Україна увійшла до переліку тих країн, які можуть отримати майбутню вакцину проти коронавірусу за спеціальною ціною.

У бюджеті 2021 року на закупівлю майбутньої вакцини проти COVID-19 передбачено 1 мільярд гривень. В інтерв'ю "Українському радіо" Ляшко заявив, що МОЗ робить все, аби вона була безкоштовною для українців.

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Ляшко пояснив, що Україна взяла участь у механізмі COVAX. Відтак, вона потрапила у перелік 92 країн, яким буде запропоновано спеціальну ціну на закупівлю вакцини, коли вона з'явиться.

Ми прорахували, якщо буде запропонована та ціна, яка була попередньо озвучена, – це становить 1 млрд гривень, що передбачено в бюджеті на 2021... Ми робимо все можливе, щоб вакцина була безкоштовною для громадян України,

– заявив Ляшко.

Що таке COVAX Це глобальний механізм розподілу ризиків для об'єднаних закупівель, створений для справедливого розподілу можливих вакцин проти COVID-19. Його мета – прискорити розробку і виробництво вакцин проти COVID-19 та гарантувати справедливий, рівний доступ для кожної країни світу. Відтак, окремий фінансовий фонд викуповує вакцини, аби забезпечити необхідним препаратом щонайменше 20% населення 180 країн світу.

Головний санітарний лікар країни розповів, що якщо COVAX спрацює один раз, то Україна отримає щонайменше 8 мільйонів доз вакцини. А якщо ж механізм вводитимуть двічі, то 16 мільйонів доз.

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Спершу в Україні планують провакцинувати професійні групи ризику – лікарів, представників силових структур та вчителів.

У другу чергу щеплення проти коронавірусу робитимуть літнім людям, адже саме серед цієї групи населення найвища летальність внаслідок COVID-19. Серед цієї вікової групи пріоритетність матимуть люди з супутніми хронічними патологіями.