В Україні за добу захворіло ще 11 968 людей: статистика
Станом на 17 листопада 2020 року в Україні виявили 11 968 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 516 дітей та 565 медпрацівників.
За минулу добу, 16 листопада, найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1143), Дніпропетровській (808), Одеській (761), Черкаській (755) та Запорізькій (734) областях. Про це повідомив глава МОЗ Максим Степанов у фейсбуці.
Загалом з початку пандемії на коронавірус захворіло 557 657 українців.
Статистика захворювання в регіонах:
м. Київ – 52 642 випадки;
Вінницька область – 14 103 випадки;
Волинська область – 19 297 випадків;
Дніпропетровська область – 22 877 випадків;
Донецька область – 17 713 випадків;
Житомирська область – 23 447 випадків;
Закарпатська область – 19 826 випадків;
Запорізька область – 20 025 випадків;
Івано-Франківська область – 28 972 випадки;
Київська область – 25 787 випадків;
Кіровоградська область – 3 753 випадки;
Луганська область – 5 215 випадків;
Львівська область – 37 970 випадків;
Миколаївська область – 12 998 випадків;
Одеська область – 34 176 випадків;
Полтавська область – 15 884 випадки;
Рівненська область – 25 596 випадків;
Сумська область – 18 903 випадки;
Тернопільська область – 23 938 випадків;
Харківська область – 48 586 випадків;
Херсонська область – 7 357 випадків;
Хмельницька область – 23 547 випадків;
Черкаська область – 14 233 випадки;
Чернівецька область – 28 692 випадки;
Чернігівська область – 12 120 випадків.
Новина доповнюється….
Поділитися новиною