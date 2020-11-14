За 13 листопада в Україні підтвердили рекордну кількість нових заражених на коронавірусну інфекцію. Загалом з початку епідемії захворіло 525 176 людей.

За минулу добу, 13 листопада, в Україні підтвердили 12 524 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Про це написав глава МОЗ Максим Степанов на своїй сторінці у фейсбуці.

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Зокрема, захворіли 474 дитини та 496 медпрацівників. Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1 053), Запорізькій (805), Одеській (758), Харківській (749) та Київській (698) областях.

На жаль, за добу було госпіталізовано 1 525 осіб. 191 людина померла від ускладнень, викликаних коронавірусом. Загальна кількість летальних випадків зросла до 9 508.

4 962 пацієнти одужали, загалом – 238 811 осіб. За добу здійснено тестувань – 78 179 (методом ПЛР – 48 054, методом ІФА – 30 125).

Кількість захворювань в регіонах

м. Київ – 49 699 випадків;

Вінницька область – 13 627 випадків;

Волинська область – 18 433 випадки;

Дніпропетровська область – 20 535 випадків;

Донецька область – 16 632 випадки;

Житомирська область – 21 597 випадків;

Закарпатська область – 19 214 випадків;

Запорізька область – 17 616 випадків;

Івано-Франківська область – 27 417 випадків;

Київська область – 23 801 випадок;

Кіровоградська область – 3 572 випадки;

Луганська область – 5 080 випадків;

Львівська область – 36 561 випадок;

Миколаївська область – 11 944 випадки;

Одеська область – 32 090 випадків;

Полтавська область – 14 800 випадків;

Рівненська область – 24 579 випадків;

Сумська область – 17 437 випадків;

Тернопільська область – 23 330 випадків;

Харківська область – 46 886 випадків;

Херсонська область – 6 752 випадки;

Хмельницька область – 22 450 випадків;

Черкаська область – 12 315 випадків;

Чернівецька область – 27 511 випадків;

Чернігівська область – 11 298 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, від сьогодні, 14 листопада, почав діяти карантин вихідного дня. Він триватиме в Україні протягом 3 тижнів щосуботи та щонеділі до 30 листопада.

Уряд заборонив діяльність:

закладів харчування,

торговельних центрів,

культурних закладів,

спортзалів та фітнес-центрів,

закладів розміщення, зокрема й готелів (окрім тих, що виконують соціальні функції).

Працювати у звичному режимі будуть аптеки, окремі супермаркети, АЗС, фінзаклади для населення. До слова, час з 10:00 до 12:00 є годинами для обслуговування пенсіонерів.



Карантинні обмеження в Україні / Інфографіка 24 каналу