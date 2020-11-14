В Україні за добу захворіли на коронавірус 12 524 людини: статистика
За 13 листопада в Україні підтвердили рекордну кількість нових заражених на коронавірусну інфекцію. Загалом з початку епідемії захворіло 525 176 людей.
За минулу добу, 13 листопада, в Україні підтвердили 12 524 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Про це написав глава МОЗ Максим Степанов на своїй сторінці у фейсбуці.
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Зокрема, захворіли 474 дитини та 496 медпрацівників. Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1 053), Запорізькій (805), Одеській (758), Харківській (749) та Київській (698) областях.
На жаль, за добу було госпіталізовано 1 525 осіб. 191 людина померла від ускладнень, викликаних коронавірусом. Загальна кількість летальних випадків зросла до 9 508.
4 962 пацієнти одужали, загалом – 238 811 осіб. За добу здійснено тестувань – 78 179 (методом ПЛР – 48 054, методом ІФА – 30 125).
Кількість захворювань в регіонах
- м. Київ – 49 699 випадків;
- Вінницька область – 13 627 випадків;
- Волинська область – 18 433 випадки;
- Дніпропетровська область – 20 535 випадків;
- Донецька область – 16 632 випадки;
- Житомирська область – 21 597 випадків;
- Закарпатська область – 19 214 випадків;
- Запорізька область – 17 616 випадків;
- Івано-Франківська область – 27 417 випадків;
- Київська область – 23 801 випадок;
- Кіровоградська область – 3 572 випадки;
- Луганська область – 5 080 випадків;
- Львівська область – 36 561 випадок;
- Миколаївська область – 11 944 випадки;
- Одеська область – 32 090 випадків;
- Полтавська область – 14 800 випадків;
- Рівненська область – 24 579 випадків;
- Сумська область – 17 437 випадків;
- Тернопільська область – 23 330 випадків;
- Харківська область – 46 886 випадків;
- Херсонська область – 6 752 випадки;
- Хмельницька область – 22 450 випадків;
- Черкаська область – 12 315 випадків;
- Чернівецька область – 27 511 випадків;
- Чернігівська область – 11 298 випадків.
Нагадаємо, від сьогодні, 14 листопада, почав діяти карантин вихідного дня. Він триватиме в Україні протягом 3 тижнів щосуботи та щонеділі до 30 листопада.
Уряд заборонив діяльність:
- закладів харчування,
- торговельних центрів,
- культурних закладів,
- спортзалів та фітнес-центрів,
- закладів розміщення, зокрема й готелів (окрім тих, що виконують соціальні функції).
Працювати у звичному режимі будуть аптеки, окремі супермаркети, АЗС, фінзаклади для населення. До слова, час з 10:00 до 12:00 є годинами для обслуговування пенсіонерів.
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