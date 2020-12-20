Станом на 20 грудня 2020 року в Україні з початку пандемії на коронавірус захворіло 964 448 людей.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Одеській (814), м. Київ (756), Запорізькій (675), Київській (592) та Харківській (520) областях. Про це повідомив очільник Максим Степанов у фейсбуці.

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Зокрема за минулу добу захворіли 443 дитини та 306 медпрацівників. Також госпіталізовано 3 037 людей.

Загалом за весь за весь час пандемії в Україні захворіло 964 448 осіб, одужало – 581 162 особи. Загалом зафіксовано 16 585 летальних випадків. За минулу добу від ускладнень, викликаних COVID-19, померли 116 пацієнтів.

Статистика поширення коронавірусу у регіонах

м. Київ – 100 450 випадків;

Вінницька область – 20 956 випадків;

Волинська область – 30 457 випадків;

Дніпропетровська область – 52 557 випадків;

Донецька область – 32 255 випадків;

Житомирська область – 36 401 випадок;

Закарпатська область – 27 098 випадків;

Запорізька область – 47 219 випадків;

Івано-Франківська область – 41 938 випадків;

Київська область – 53 007 випадків;

Кіровоградська область – 7 785 випадків;

Луганська область – 8 759 випадків;

Львівська область – 56 763 випадки;

Миколаївська область – 26 631 випадок;

Одеська область – 63 938 випадків;

Полтавська область – 31 577 випадків;

Рівненська область – 38 536 випадків;

Сумська область – 37 994 випадки;

Тернопільська область – 32 392 випадки;

Харківська область – 65 312 випадків;

Херсонська область – 15 653 випадки;

Хмельницька область – 36 755 випадків;

Черкаська область – 34 731 випадок;

Чернівецька область – 38 152 випадки;

Чернігівська область – 27 132 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Тестування в Україні

За минулу добу здійснено 39 941 тестування на коронавірусну інфекцію: методом ПЛР – 32 234, методом ІФА – 7 707. Загалом з початку пандемії в Україні проведено 5 280 954 ПЛР-тестувань.