В Україні за добу виявили 8 325 хворих на COVID-19
Станом на 20 грудня 2020 року в Україні з початку пандемії на коронавірус захворіло 964 448 людей.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Одеській (814), м. Київ (756), Запорізькій (675), Київській (592) та Харківській (520) областях. Про це повідомив очільник Максим Степанов у фейсбуці.
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Зокрема за минулу добу захворіли 443 дитини та 306 медпрацівників. Також госпіталізовано 3 037 людей.
Загалом за весь за весь час пандемії в Україні захворіло 964 448 осіб, одужало – 581 162 особи. Загалом зафіксовано 16 585 летальних випадків. За минулу добу від ускладнень, викликаних COVID-19, померли 116 пацієнтів.
Статистика поширення коронавірусу у регіонах
- м. Київ – 100 450 випадків;
- Вінницька область – 20 956 випадків;
- Волинська область – 30 457 випадків;
- Дніпропетровська область – 52 557 випадків;
- Донецька область – 32 255 випадків;
- Житомирська область – 36 401 випадок;
- Закарпатська область – 27 098 випадків;
- Запорізька область – 47 219 випадків;
- Івано-Франківська область – 41 938 випадків;
- Київська область – 53 007 випадків;
- Кіровоградська область – 7 785 випадків;
- Луганська область – 8 759 випадків;
- Львівська область – 56 763 випадки;
- Миколаївська область – 26 631 випадок;
- Одеська область – 63 938 випадків;
- Полтавська область – 31 577 випадків;
- Рівненська область – 38 536 випадків;
- Сумська область – 37 994 випадки;
- Тернопільська область – 32 392 випадки;
- Харківська область – 65 312 випадків;
- Херсонська область – 15 653 випадки;
- Хмельницька область – 36 755 випадків;
- Черкаська область – 34 731 випадок;
- Чернівецька область – 38 152 випадки;
- Чернігівська область – 27 132 випадки.
Тестування в Україні
За минулу добу здійснено 39 941 тестування на коронавірусну інфекцію: методом ПЛР – 32 234, методом ІФА – 7 707. Загалом з початку пандемії в Україні проведено 5 280 954 ПЛР-тестувань.
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