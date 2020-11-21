Загалом з початку пандемії коронавірусної інфекції в Україні на COVID-19 захворіли 612 665 людей.

14 580 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 21 листопада 2020 року. Зокрема, захворіли 610 дітей та 590 медпрацівників. Про це повідомив глава МОЗ Максим Степанов на своїй сторінці у фейсбуці.

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За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1 342), м. Київ (1 213), Сумській (961), Київській (953) та Запорізькій (810) областях.

Загалом з початку епідемії в Україні на коронавірус захворіло 612 665 людей, одужало 282 313 осіб. На жаль від ускладнень, викликаних COVID-19, померло 10 813 пацієнтів, за минулу добу – 215.

Скільки в Україні здійснено тестувань

За минулу добу отримано результати 71 949 тестувань на COVID-19. Зокрема, методом ПЛР – 45 508, методом ІФА – 26 441. Загалом в Україні проведено 4 154 333 ПЛР-тестувань.

Статистика поширення коронавірусу у регіонах, дані станом на 21 листопада

місто Київ – 57 807 випадків;

Вінницька область – 15 164 випадки;

Волинська область – 21 131 випадок;

Дніпропетровська область – 27 544 випадки;

Донецька область – 19 685 випадків;

Житомирська область – 25 664 випадки;

Закарпатська область – 21 165 випадків;

Запорізька область – 23 035 випадків;

Івано-Франківська область – 31 305 випадків;

Київська область – 29 380 випадків;

Кіровоградська область – 4 142 випадки;

Луганська область – 5 617 випадків;

Львівська область – 40 416 випадків;

Миколаївська область – 14 607 випадків;

Одеська область – 36 727 випадків;

Полтавська область – 17 942 випадки;

Рівненська область – 27 539 випадків;

Сумська область – 21 833 випадки;

Тернопільська область – 25 259 випадків;

Харківська область – 50 784 випадки;

Херсонська область – 8 359 випадків;

Хмельницька область – 25 820 випадків;

Черкаська область – 17 149 випадків;

Чернівецька область – 30 636 випадків;

Чернігівська область – 13 955 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.