В Україні за добу виявили 14 580 випадків зараження коронавірусом
Загалом з початку пандемії коронавірусної інфекції в Україні на COVID-19 захворіли 612 665 людей.
14 580 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 21 листопада 2020 року. Зокрема, захворіли 610 дітей та 590 медпрацівників. Про це повідомив глава МОЗ Максим Степанов на своїй сторінці у фейсбуці.
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За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1 342), м. Київ (1 213), Сумській (961), Київській (953) та Запорізькій (810) областях.
Загалом з початку епідемії в Україні на коронавірус захворіло 612 665 людей, одужало 282 313 осіб. На жаль від ускладнень, викликаних COVID-19, померло 10 813 пацієнтів, за минулу добу – 215.
Скільки в Україні здійснено тестувань
За минулу добу отримано результати 71 949 тестувань на COVID-19. Зокрема, методом ПЛР – 45 508, методом ІФА – 26 441. Загалом в Україні проведено 4 154 333 ПЛР-тестувань.
Статистика поширення коронавірусу у регіонах, дані станом на 21 листопада
- місто Київ – 57 807 випадків;
- Вінницька область – 15 164 випадки;
- Волинська область – 21 131 випадок;
- Дніпропетровська область – 27 544 випадки;
- Донецька область – 19 685 випадків;
- Житомирська область – 25 664 випадки;
- Закарпатська область – 21 165 випадків;
- Запорізька область – 23 035 випадків;
- Івано-Франківська область – 31 305 випадків;
- Київська область – 29 380 випадків;
- Кіровоградська область – 4 142 випадки;
- Луганська область – 5 617 випадків;
- Львівська область – 40 416 випадків;
- Миколаївська область – 14 607 випадків;
- Одеська область – 36 727 випадків;
- Полтавська область – 17 942 випадки;
- Рівненська область – 27 539 випадків;
- Сумська область – 21 833 випадки;
- Тернопільська область – 25 259 випадків;
- Харківська область – 50 784 випадки;
- Херсонська область – 8 359 випадків;
- Хмельницька область – 25 820 випадків;
- Черкаська область – 17 149 випадків;
- Чернівецька область – 30 636 випадків;
- Чернігівська область – 13 955 випадків.
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