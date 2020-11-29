В Україні за добу виявили 12 978 випадків зараження COVID-19
За минулу добу, 28 листопада, в Україні зафіксували 12 978 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 599 дітей та 408 медпрацівників.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1740), Одеській (1280), Дніпропетровській (1164), Запорізькій (854) та Київській (782) областях. Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов, який вже перехворів коронавірус, на своїй сторінці у фейсбуці.
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Крім того, протяом минулої доби госпіталізована 1 561 особа. 120 людей, на жаль, померли від ускладнень. 4 243 пацієнти – одужали.
За весь час пандемії в Україні
- Захворіло – 722 679 осіб;
- Одужало – 339 378 осіб;
- Померло – 12 213;
Кількість захворювань в регіонах:
- місто Київ – 69 018 випадків;
- Вінницька область – 17 272 випадки;
- Волинська область – 23 905 випадків;
- Дніпропетровська область – 37 651 випадок;
- Донецька область – 22 602 випадки;
- Житомирська область – 29 590 випадків;
- Закарпатська область – 23 065 випадків;
- Запорізька область – 30 150 випадків;
- Івано-Франківська область – 35 930 випадків;
- Київська область – 36 996 випадків;
- Кіровоградська область – 5 085 випадків;
- Луганська область – 6 239 випадків;
- Львівська область – 45 636 випадків;
- Миколаївська область – 18 173 випадки;
- Одеська область – 44 131 випадок;
- Полтавська область – 21 779 випадків;
- Рівненська область – 30 807 випадків;
- Сумська область – 28 185 випадків;
- Тернопільська область – 27 662 випадки;
- Харківська область – 55 221 випадок;
- Херсонська область – 10 009 випадків;
- Хмельницька область – 29 419 випадків;
- Черкаська область – 22 529 випадків;
- Чернівецька область – 33 512 випадків;
- Чернігівська область – 18 113 випадків.
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