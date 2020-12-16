За минулу добу в Україні підтвердили 10 622 нових випадки інфікування коронавірусною інфекцію. Загальна кількість хворих з початку епідемії зросла до 919 704.

Про це повідомив глава МОЗ Максим Степанов у фейсбуці. Cеред нових хворих – 501 дитина та 579 медпрацівників.

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За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 858), Одеській (861), Запорізькій (801), Київській (705) та Львівській (600) областях.

Також за минулу добу госпіталізовано 3 242 особи. На жаль, від ускладнень, викликаних COVID-19, померли 264 людини. Загальна кількість смертей зросла до 15 744.

За добу одужало – 12 549 осіб. Загалом кількість одужалих зросла до 535 417. Загалом з початку пандемії коронавірусу в Україні захворіло 919 704 людини.

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ – 95 160 випадків;

Вінницька область – 20 093 випадки;

Волинська область – 28 923 випадки;

Дніпропетровська область – 50 316 випадків;

Донецька область – 30 466 випадків;

Житомирська область – 34 611 випадків;

Закарпатська область – 26 432 випадки;

Запорізька область – 43 835 випадків;

Івано-Франківська область – 41 082 випадки;

Київська область – 50 040 випадків;

Кіровоградська область – 7 375 випадків;

Луганська область – 8 166 випадків;

Львівська область – 54 833 випадки;

Миколаївська область – 24 749 випадків;

Одеська область – 59 974 випадки;

Полтавська область – 30 466 випадків;

Рівненська область – 36 974 випадки;

Сумська область – 36 251 випадок;

Тернопільська область – 31 581 випадок;

Харківська область – 63 178 випадків;

Херсонська область – 14 643 випадки;

Хмельницька область – 35 157 випадків;

Черкаська область – 32 803 випадки;

Чернівецька область – 37 266 випадків;

Чернігівська область – 25 330 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.