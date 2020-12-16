В Україні за добу виявили 10 622 хворих на коронавірус: статистика
За минулу добу в Україні підтвердили 10 622 нових випадки інфікування коронавірусною інфекцію. Загальна кількість хворих з початку епідемії зросла до 919 704.
Про це повідомив глава МОЗ Максим Степанов у фейсбуці. Cеред нових хворих – 501 дитина та 579 медпрацівників.
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За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 858), Одеській (861), Запорізькій (801), Київській (705) та Львівській (600) областях.
Також за минулу добу госпіталізовано 3 242 особи. На жаль, від ускладнень, викликаних COVID-19, померли 264 людини. Загальна кількість смертей зросла до 15 744.
За добу одужало – 12 549 осіб. Загалом кількість одужалих зросла до 535 417. Загалом з початку пандемії коронавірусу в Україні захворіло 919 704 людини.
Кількість захворювань в регіонах:
- м. Київ – 95 160 випадків;
- Вінницька область – 20 093 випадки;
- Волинська область – 28 923 випадки;
- Дніпропетровська область – 50 316 випадків;
- Донецька область – 30 466 випадків;
- Житомирська область – 34 611 випадків;
- Закарпатська область – 26 432 випадки;
- Запорізька область – 43 835 випадків;
- Івано-Франківська область – 41 082 випадки;
- Київська область – 50 040 випадків;
- Кіровоградська область – 7 375 випадків;
- Луганська область – 8 166 випадків;
- Львівська область – 54 833 випадки;
- Миколаївська область – 24 749 випадків;
- Одеська область – 59 974 випадки;
- Полтавська область – 30 466 випадків;
- Рівненська область – 36 974 випадки;
- Сумська область – 36 251 випадок;
- Тернопільська область – 31 581 випадок;
- Харківська область – 63 178 випадків;
- Херсонська область – 14 643 випадки;
- Хмельницька область – 35 157 випадків;
- Черкаська область – 32 803 випадки;
- Чернівецька область – 37 266 випадків;
- Чернігівська область – 25 330 випадків.
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