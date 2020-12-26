В Україні за добу підтвердили 7 709 випадків зараження COVID-19: статистика
Загалом з початку пандемії коронавірусної інфекції в Україні захворіло 1 019 876 людей. За минулу добу кількість заражених зросла на 7 709.
Кількість хворих на COVID-19 за минулу добу
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (676), Львівській (676), Київській (568), Одеській (513) та Запорізькій (445) областях. Про це повідомив глава МОЗ Максим Степанов у фейсбуці.
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Серед нових хворих за минулу захворіли 366 дітей та 198 медпрацівників. Також -госпіталізовано 2 888 осіб. На жаль, від ускладнень, викликаних коронавірусом, померла 121 людина. Одужало – 5 145 осіб.
Загальна статистика захворюваності в Україні станом на 26 грудня:
- захворіло – 1 019 876 осіб;
- одужало – 651 917 осіб;
- летальних випадків – 17 702.
Кількість захворювань в регіонах України станом на 26 грудня:
- м. Київ – 106 486 випадків;
- Вінницька область – 21 858 випадків;
- Волинська область – 32 300 випадків;
- Дніпропетровська область – 56 356 випадків;
- Донецька область – 34 586 випадків;
- Житомирська область – 38 219 випадків;
- Закарпатська область – 27 754 випадки;
- Запорізька область – 51 250 випадків;
- Івано-Франківська область – 42 725 випадків;
- Київська область – 56 942 випадки;
- Кіровоградська область – 8 205 випадків;
- Луганська область – 9 906 випадків;
- Львівська область – 59 551 випадок;
- Миколаївська область – 29 117 випадків;
- Одеська область – 68 447 випадків;
- Полтавська область – 34 341 випадок;
- Рівненська область – 40 195 випадків;
- Сумська область – 39 848 випадків;
- Тернопільська область – 33 328 випадків;
- Харківська область – 67 655 випадків;
- Херсонська область – 16 917 випадків;
- Хмельницька область – 38 333 випадки;
- Черкаська область – 37 321 випадок;
- Чернівецька область – 39 293 випадки;
- Чернігівська область – 28 943 випадки.
За минулу добу в Україні здійснено 31 482 тестувань за добу (методом ПЛР – 24 621, методом ІФА – 6 861). За весь час пандемії в Україні проведено 5 453 446 ПЛР-тестувань.
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