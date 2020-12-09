В Україні за добу на коронавірус захворіли 12 585 людей: деталі
В Україні знову більше людей одужали від коронавірусу, ніж захворіли. За 8 грудня COVID-19 діагностували у 12 585 осіб. Вдалось подолати хворобу 14 554 особам.
Померли 276 хворих на COVID-19
На жаль, коронавірус 8 грудня забрав життя 276 хворих. Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов на своїй сторінці у фейсбуці.
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Зокрема, захворіли 654 дитини та 682 медпрацівники. За словами Степанова, 8 грудня госпіталізована 1 281 особа.
Найбільша кількість хворих – у місті Києві (1 728), Одеській (1 270), Київській (943), Черкаській (815) та Запорізькій (813) областях.
За 8 грудня здійснено 58 271 тестування за добу. Зокрема, методом ПЛР – 37 822, методом ІФА – 20 449.
Кількість захворювань в регіонах:
- місто Київ – 84 538 випадків;
- Вінницька область – 18 988 випадків;
- Волинська область – 26 832 випадки;
- Дніпропетровська область – 46 056 випадків;
- Донецька область – 27 044 випадки;
- Житомирська область – 32 498 випадків;
- Закарпатська область – 25 029 випадків;
- Запорізька область – 38 698 випадків;
- Івано-Франківська область – 39 730 випадків;
- Київська область – 45 497 випадків;
- Кіровоградська область – 6 524 випадки;
- Луганська область – 7 275 випадків;
- Львівська область – 51 375 випадків;
- Миколаївська область – 22 127 випадків;
- Одеська область – 54 123 випадки;
- Полтавська область – 27 222 випадки;
- Рівненська область – 34 578 випадків;
- Сумська область – 34 226 випадків;
- Тернопільська область – 30 203 випадки;
- Харківська область – 60 273 випадки;
- Херсонська область – 12 826 випадків;
- Хмельницька область – 32 960 випадків;
- Черкаська область – 28 728 випадків;
- Чернівецька область – 35 826 випадків;
- Чернігівська область – 22 167 випадків.
Яка загальна ситуація в Україні з коронавірусом. Станом на 9 грудня коронавірус в країні діагностували у 845 543 людей. 14 204 випадки – летальні. Одужало від хвороби 451 118 осіб.
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