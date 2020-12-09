В Україні знову більше людей одужали від коронавірусу, ніж захворіли. За 8 грудня COVID-19 діагностували у 12 585 осіб. Вдалось подолати хворобу 14 554 особам.

Померли 276 хворих на COVID-19 На жаль, коронавірус 8 грудня забрав життя 276 хворих. Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов на своїй сторінці у фейсбуці. Читайте також У Криму хворі на COVID-19 помирають в холодних палатах: пацієнти б'ють на сполох Зокрема, захворіли 654 дитини та 682 медпрацівники. За словами Степанова, 8 грудня госпіталізована 1 281 особа. Найбільша кількість хворих – у місті Києві (1 728), Одеській (1 270), Київській (943), Черкаській (815) та Запорізькій (813) областях. За 8 грудня здійснено 58 271 тестування за добу. Зокрема, методом ПЛР – 37 822, методом ІФА – 20 449. Кількість захворювань в регіонах: місто Київ – 84 538 випадків;

Вінницька область – 18 988 випадків;

Волинська область – 26 832 випадки;

Дніпропетровська область – 46 056 випадків;

Донецька область – 27 044 випадки;

Житомирська область – 32 498 випадків;

Закарпатська область – 25 029 випадків;

Запорізька область – 38 698 випадків;

Івано-Франківська область – 39 730 випадків;

Київська область – 45 497 випадків;

Кіровоградська область – 6 524 випадки;

Луганська область – 7 275 випадків;

Львівська область – 51 375 випадків;

Миколаївська область – 22 127 випадків;

Одеська область – 54 123 випадки;

Полтавська область – 27 222 випадки;

Рівненська область – 34 578 випадків;

Сумська область – 34 226 випадків;

Тернопільська область – 30 203 випадки;

Харківська область – 60 273 випадки;

Херсонська область – 12 826 випадків;

Хмельницька область – 32 960 випадків;

Черкаська область – 28 728 випадків;

Чернівецька область – 35 826 випадків;

Чернігівська область – 22 167 випадків. Яка загальна ситуація в Україні з коронавірусом. Станом на 9 грудня коронавірус в країні діагностували у 845 543 людей. 14 204 випадки – летальні. Одужало від хвороби 451 118 осіб. Чи готові українці вакцинуватись / Інфографіка 24 каналу