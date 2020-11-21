В Україні вже є 32 тисячі інфікувань на добу, – лікар
Лікар Тарас Жиравецький спрогнозував пік епідемії коронавірусу в Україні. Також, на його думку, у країні вже є 32 тисячі інфікувань COVID-19 на добу.
Медик заявив, що пік епідемії коронавірусу в Україні буде досягнуто в січні-лютому 2021 року. Про це Жиравецький сказав у коментарі виданню OBOZREVATEL.
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Він додав, що нинішню статистку в 12-13 тисяч заражених на добу можна множити на 5.
Пік повинен настати десь у січні-лютому – тоді буде найбільше навантаження на тих, хто захворів і потрапив до стаціонару. Далі підемо вниз. Зараз ми тільки розганяємося, хоча це вважається, як друга хвиля. Важко сказати, скільки хворих виявлятимуть у пік. Навіть нинішню статистку в 12 тисяч можна множити на 5,
– вважає лікар.
Медик пояснив це тим, що не всі інфіковані коронавірусом потрапляють до лікарень, тому саме на 5 можна умовно множити статистику.
"Навіть кожен третій не потрапляє в стаціонар і не кожен десятий. Думаю, десь 32 тисяч хворих на добу у нас є. Але колективного імунітету поки немає. Він настає, коли перехворіє 60-70 відсотків населення", – зазначив Жиравецький.
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