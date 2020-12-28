В Україні впали обсяги ПЛР-тестування на коронавірус: у МОЗ пояснили причину
Міністерство охорони здоров'я України заявило про спад тестувань на коронавірус. Голова відомства назвав причину.
Він повідомив, що за минулий тиждень було виявлено 59 381 випадок COVID-19. Позаминулого тижня ця кількість була – 70 327. Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, пише 24 канал.
Читайте також Епідемія COVID-19 в Україні пішла на спад: у НАН назвали причину
Методом ПЛР зробили 203 954 тестування, а за позаминулий тиждень – 250 417.
Нібито впало, з чим це пов'язано? Ми почали застосовувати у тому числі тести на антиген – експрес-тести. Це тести, які потребують 15 хвилин,
– сказав Степанов.
За його словами, за минулий тиждень кількість зроблених тестувань на виявлення антигену експрес-тестами була 58 тисяч 63 тестування.
Темпи поширення коронавірусу
Від початку пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 1 030 374 людини. Станом на 28 грудня з них одужали – 665 729 осіб. Відомо, що коронавірус забрав життя 17 849 пацієнтів.
Поділитися новиною