Міністерство охорони здоров'я України заявило про спад тестувань на коронавірус. Голова відомства назвав причину.

Він повідомив, що за минулий тиждень було виявлено 59 381 випадок COVID-19. Позаминулого тижня ця кількість була – 70 327. Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, пише 24 канал.

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Методом ПЛР зробили 203 954 тестування, а за позаминулий тиждень – 250 417.

Нібито впало, з чим це пов'язано? Ми почали застосовувати у тому числі тести на антиген – експрес-тести. Це тести, які потребують 15 хвилин,

– сказав Степанов.

За його словами, за минулий тиждень кількість зроблених тестувань на виявлення антигену експрес-тестами була 58 тисяч 63 тестування.

Ситуація з тестуванням на COVID-19: За добу неділі, 27 грудня лабораторії провели 15 332 тестувань, зокрема методом ПЛР – 12 225, методом ІФА – 3 107.

Загалом українські лабораторії здійснили 5 485 214 ПЛР-тестувань.

Темпи поширення коронавірусу

Від початку пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 1 030 374 людини. Станом на 28 грудня з них одужали – 665 729 осіб. Відомо, що коронавірус забрав життя 17 849 пацієнтів.