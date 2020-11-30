В Україні виявили 9 946 нових хворих на COVID-19: чи справді допоміг карантин вихідного дня
Станом на 30 листопада в Україні зареєстровано 732 625 випадків зараження коронавірусом. З них 9 946 зафіксували за минулу добу.
Серед нових хворих – 570 дітей та 360 медичних працівників. Про це розповів очільник МОЗ Максим Степанов на своїй сторінці у фейсбуці, повідомляє 24 канал.
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Впродовж неділі 29 листопада до лікарень госпіталізували 1 161 хворого на коронавірус або людей з підозрою на наявність хвороби.
За цей час з життя пішли 114 пацієнтів з COVID-19. Натомість 5 771 інфікований одужав, тож виписаний з амбулаторного або стаціонарного лікування.
У чому причина різкого спаду захворюваності
У п'ятницю 27 листопада та у суботу 28 листопада в країні було зареєстровано 16 218 та 16 294 нових хворих на COVID-19 відповідно. Натомість вже 29 листопада в країні зафіксували значно меншу кількість нових випадків зараження – 12 978, а нині взагалі 9 946.
Втім, причина не у карантині вихідного дня, а у кількості проведених тестувань. Адже у суботу та неділю в Україні рідше тестують на коронавірус.
Скільки тестувань провели в країні за останні 4 дні:
- Впродовж четверга 26 листопада в Україні було проведено 72 789 ПЛР та ІФА-тестів для виявлення коронавірусу.
- У п'ятницю 27 листопада провели 67 348 таких тестів.
- За суботу 28 листопада – вже 49 180.
- І нарешті впродовж неділі 29 листопада в Україні провели всього 31 901 тест на виявлення коронавірусу (методом ПЛР – 26 290, а методом ІФА – 5 611).
Загальна статистика коронавірусу в Україні
Від початку 2020 року в Україні зареєстрували 732 625 хворих на COVID-19. З них одужали 345 149 людей. Втім, багатьох пацієнтів врятувати не вдалося – впродовж пандемії в країні померли 12 327 інфікованих.
За цей період українські лабораторії провели 4 528 772 ПЛР-тестувань для виявлення коронавірусу SARS-CoV-2.
Ситуація з COVID-19 в областях
- Київ – 70 478 випадків;
- Вінницька область – 17 405 випадків;
- Волинська область – 24 135 випадків;
- Дніпропетровська область – 38 789 випадків;
- Донецька область – 22 807 випадків;
- Житомирська область – 29 911 випадків;
- Закарпатська область – 23 193 випадки;
- Запорізька область – 30 875 випадків;
- Івано-Франківська область – 36 434 випадки;
- Київська область – 37 687 випадків;
- Кіровоградська область – 5 286 випадків;
- Луганська область – 6 274 випадки;
- Львівська область – 46 078 випадків;
- Миколаївська область – 18 535 випадків;
- Одеська область – 44 949 випадків;
- Полтавська область – 22 055 випадків;
- Рівненська область – 30 956 випадків;
- Сумська область – 28 831 випадок;
- Тернопільська область – 27 849 випадків;
- Харківська область – 55 341 випадок;
- Херсонська область – 10 149 випадків;
- Хмельницька область – 29 577 випадків;
- Черкаська область – 22 924 випадки;
- Чернівецька область – 33 732 випадки;
- Чернігівська область – 18 375 випадків.
За попередню добу, 29 листопада, найбільше нових хворих виявили у Києві (1 460), а також Дніпропетровській (1 138), Одеській (818), Запорізькій (725) та Київській (691) областях.
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