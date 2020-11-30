Станом на 30 листопада в Україні зареєстровано 732 625 випадків зараження коронавірусом. З них 9 946 зафіксували за минулу добу.

Серед нових хворих – 570 дітей та 360 медичних працівників. Про це розповів очільник МОЗ Максим Степанов на своїй сторінці у фейсбуці, повідомляє 24 канал.

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Впродовж неділі 29 листопада до лікарень госпіталізували 1 161 хворого на коронавірус або людей з підозрою на наявність хвороби.

За цей час з життя пішли 114 пацієнтів з COVID-19. Натомість 5 771 інфікований одужав, тож виписаний з амбулаторного або стаціонарного лікування.

У чому причина різкого спаду захворюваності

У п'ятницю 27 листопада та у суботу 28 листопада в країні було зареєстровано 16 218 та 16 294 нових хворих на COVID-19 відповідно. Натомість вже 29 листопада в країні зафіксували значно меншу кількість нових випадків зараження – 12 978, а нині взагалі 9 946.

Втім, причина не у карантині вихідного дня, а у кількості проведених тестувань. Адже у суботу та неділю в Україні рідше тестують на коронавірус.

Скільки тестувань провели в країні за останні 4 дні:

Впродовж четверга 26 листопада в Україні було проведено 72 789 ПЛР та ІФА-тестів для виявлення коронавірусу.

У п'ятницю 27 листопада провели 67 348 таких тестів.

За суботу 28 листопада – вже 49 180.

І нарешті впродовж неділі 29 листопада в Україні провели всього 31 901 тест на виявлення коронавірусу (методом ПЛР – 26 290, а методом ІФА – 5 611).

Загальна статистика коронавірусу в Україні

Від початку 2020 року в Україні зареєстрували 732 625 хворих на COVID-19. З них одужали 345 149 людей. Втім, багатьох пацієнтів врятувати не вдалося – впродовж пандемії в країні померли 12 327 інфікованих.

За цей період українські лабораторії провели 4 528 772 ПЛР-тестувань для виявлення коронавірусу SARS-CoV-2.

Ситуація з COVID-19 в областях

Київ – 70 478 випадків;

Вінницька область – 17 405 випадків;

Волинська область – 24 135 випадків;

Дніпропетровська область – 38 789 випадків;

Донецька область – 22 807 випадків;

Житомирська область – 29 911 випадків;

Закарпатська область – 23 193 випадки;

Запорізька область – 30 875 випадків;

Івано-Франківська область – 36 434 випадки;

Київська область – 37 687 випадків;

Кіровоградська область – 5 286 випадків;

Луганська область – 6 274 випадки;

Львівська область – 46 078 випадків;

Миколаївська область – 18 535 випадків;

Одеська область – 44 949 випадків;

Полтавська область – 22 055 випадків;

Рівненська область – 30 956 випадків;

Сумська область – 28 831 випадок;

Тернопільська область – 27 849 випадків;

Харківська область – 55 341 випадок;

Херсонська область – 10 149 випадків;

Хмельницька область – 29 577 випадків;

Черкаська область – 22 924 випадки;

Чернівецька область – 33 732 випадки;

Чернігівська область – 18 375 випадків.

За попередню добу, 29 листопада, найбільше нових хворих виявили у Києві (1 460), а також Дніпропетровській (1 138), Одеській (818), Запорізькій (725) та Київській (691) областях.

Зверніть увагу! У статистиці відсутні дані з окупованих територій Донецької та Луганської областей, а також з АР Крим і міста Севастополя.