В Україні виявили 14 496 нових хворих на COVID-19: статистика
В Україні за минулу добу зафіксували 14 496 нових випадків інфікування коронавірусною інфекцію. Водночас кількість людей, які одужали, є більшою. Відтак МОЗ заявляє про позитивну статистику.
Кількість осіб, які одужали від коронавірусу, за останню добу становить 15 372 особи. Про це повідомив глава МОЗ Максим Степанов у фейсбуці.
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Ця цифра перевищує кількість осіб, які захворіли, – 14 496 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 3 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 745 дітей та 614 медпрацівників,
– написав очільник МОЗ.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 364), Запорізькій (1 060), Одеській (935), Київській (924) та Харківській (906) областях.
За минулу добу госпіталізовано – 1 739 осіб. На жаль, від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 243 людини. За добу здійснено 72 678 тестувань, зокрема методом ПЛР – 47 172, методом ІФА – 25 506.
Кількість виявлених випадків на COVID-19 у регіонах станом на 3 грудня
- Київ – 75 376 випадків;
- Вінницька область – 17 988 випадків;
- Волинська область – 25 121 випадок;
- Дніпропетровська область – 40 966 випадків;
- Донецька область – 24 175 випадків;
- Житомирська область – 30 630 випадків;
- Закарпатська область – 23 880 випадків;
- Запорізька область – 33 615 випадків;
- Івано-Франківська область – 38 080 випадків;
- Київська область – 40 427 випадків;
- Кіровоградська область – 5 701 випадок;
- Луганська область – 6 610 випадків;
- Львівська область – 48 144 випадки;
- Миколаївська область – 19 894 випадки;
- Одеська область – 47 920 випадків;
- Полтавська область – 23 926 випадків;
- Рівненська область – 32 223 випадки;
- Сумська область – 31 184 випадки;
- Тернопільська область – 28 673 випадки;
- Харківська область – 57 267 випадків;
- Херсонська область – 11 087 випадків;
- Хмельницька область – 30 943 випадки;
- Черкаська область – 24 776 випадків;
- Чернівецька область – 34 432 випадки;
- Чернігівська область – 19 722 випадки.
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