Станом на 25 листопада в Україні підтвердили 13 882 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 684 дитини та 615 медпрацівників.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1 255), Запорізькій (1 086), м. Київ (980), Одеській (976) та Київській (961) областях. Про це повідомив глава МОЗ Максим Степанов на своїй сторінці у фейсбуці.

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Статистика: станом на 25 листопада в Україні захворіло на коронавірус 661 858 людей. 307 778 пацієнтів одужали. На жаль, з початку епідемії офіційно зафіксовано 11 492 летальних випадки від ускладнень, викликаних COVID-19.

За минулу добу госпіталізовано 1 818 українців. 229 пацієнтів померли за 24 листопада. Одужало – 8 420 осіб.

Статистика зараженості на коронавірус у регіонах

місто Київ – 62 620 випадків;

Вінницька область – 15 984 випадки;

Волинська область – 22 516 випадків;

Дніпропетровська область – 31 861 випадок;

Донецька область – 20 868 випадків;

Житомирська область – 27 368 випадків;

Закарпатська область – 22 150 випадків;

Запорізька область – 26 328 випадків;

Івано-Франківська область – 33 409 випадків;

Київська область – 33 262 випадки;

Кіровоградська область – 4 557 випадків;

Луганська область – 5 793 випадки;

Львівська область – 42 874 випадки;

Миколаївська область – 16 229 випадків;

Одеська область – 39 742 випадки;

Полтавська область – 19 679 випадків;

Рівненська область – 28 860 випадків;

Сумська область – 24 811 випадків;

Тернопільська область – 26 329 випадків;

Харківська область – 52 538 випадків;

Херсонська область – 9 141 випадок;

Хмельницька область – 27 114 випадків;

Черкаська область – 19 826 випадків;

Чернівецька область – 32 067 випадків;

Чернігівська область – 15 932 випадки.

Важливо! Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

За минулу добу здійснено 75 396 тестувань: методом ПЛР – 45 438, методом ІФА – 29 958. Загалом проведено 4 324 463 ПЛР-тестувань.



Перелік обмежень у карантин вихідного дня / Інфографіка 24 каналу