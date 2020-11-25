В Україні виявили 13 882 нових випадки зараження COVID-19 за добу: статистика
Станом на 25 листопада в Україні підтвердили 13 882 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 684 дитини та 615 медпрацівників.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1 255), Запорізькій (1 086), м. Київ (980), Одеській (976) та Київській (961) областях. Про це повідомив глава МОЗ Максим Степанов на своїй сторінці у фейсбуці.
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За минулу добу госпіталізовано 1 818 українців. 229 пацієнтів померли за 24 листопада. Одужало – 8 420 осіб.
Статистика зараженості на коронавірус у регіонах
- місто Київ – 62 620 випадків;
- Вінницька область – 15 984 випадки;
- Волинська область – 22 516 випадків;
- Дніпропетровська область – 31 861 випадок;
- Донецька область – 20 868 випадків;
- Житомирська область – 27 368 випадків;
- Закарпатська область – 22 150 випадків;
- Запорізька область – 26 328 випадків;
- Івано-Франківська область – 33 409 випадків;
- Київська область – 33 262 випадки;
- Кіровоградська область – 4 557 випадків;
- Луганська область – 5 793 випадки;
- Львівська область – 42 874 випадки;
- Миколаївська область – 16 229 випадків;
- Одеська область – 39 742 випадки;
- Полтавська область – 19 679 випадків;
- Рівненська область – 28 860 випадків;
- Сумська область – 24 811 випадків;
- Тернопільська область – 26 329 випадків;
- Харківська область – 52 538 випадків;
- Херсонська область – 9 141 випадок;
- Хмельницька область – 27 114 випадків;
- Черкаська область – 19 826 випадків;
- Чернівецька область – 32 067 випадків;
- Чернігівська область – 15 932 випадки.
За минулу добу здійснено 75 396 тестувань: методом ПЛР – 45 438, методом ІФА – 29 958. Загалом проведено 4 324 463 ПЛР-тестувань.
Перелік обмежень у карантин вихідного дня / Інфографіка 24 каналу
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