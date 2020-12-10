В Україні виявили 13 371 нового хворого на коронавірус за добу: статистика
З початку пандемії коронавірусу в Україні захворіло 858 714 людей. За минулу добу кількість виявлених випадків збільшилася на 13 371.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 899), Запорізькій (1 060), Дніпропетровській (835), Черкаській (721) та Харківській (719) областях. Про це повідомив глава МОЗ Максим Степанов у фейсбуці.
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Серед нових хворих – 652 дитини та 580 медпрацівників. Також за минулу добу госпіталізували 2 993 пацієнтів.
Від ускладнень, викликаних COVID-19, на жаль, померли ще 266 пацієнтів. Загалом з початку епідемії зафіксовано 14 470 летальних випадків.
13 903 особи одужали за минулу добу, загалом хворобу перехворіла 465 021 людина.
Кількість захворювань на COVID-19 в регіонах:
- м. Київ – 86 437 випадків;
- Вінницька область – 19 206 випадків;
- Волинська область – 27 194 випадки;
- Дніпропетровська область – 46 891 випадок;
- Донецька область – 27 678 випадків;
- Житомирська область – 32 987 випадків;
- Закарпатська область – 25 344 випадки;
- Запорізька область – 39 758 випадків;
- Івано-Франківська область – 40 007 випадків;
- Київська область – 46 211 випадків;
- Кіровоградська область – 6 744 випадки;
- Луганська область – 7 436 випадків;
- Львівська область – 51 915 випадків;
- Миколаївська область – 22 621 випадок;
- Одеська область – 54 840 випадків;
- Полтавська область – 27 772 випадки;
- Рівненська область – 35 034 випадки;
- Сумська область – 34 611 випадків;
- Тернопільська область – 30 462 випадки;
- Харківська область – 60 992 випадки;
- Херсонська область – 13 039 випадків;
- Хмельницька область – 33 426 випадків;
- Черкаська область – 29 449 випадків;
- Чернівецька область – 36 044 випадки;
- Чернігівська область – 22 616 випадків.
Скільки в Україні здійснено тестувань
За минулу добу в Україні здійснили 67 142 тестування, зокрема методом ПЛР – 41 279, методом ІФА – 25 863.
За весь час пандемії в Україні проведено 4 917 780 ПЛР-тестувань.
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