Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив, що на сьогодні Україна найбільше готова прийняти вакцини з температурою зберігання +2°C, +8°C.

Національна технічна група експертів з питань імунопрофілактики наразі оцінює три різні механізми постачання до України вакцин від коронавірусу. Про це Віктор Ляшко сказав в ефірі програми "Право на владу".

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Звичайні умови транспортування в Україні передбачають температуру зберігання +2°C, +8°C, а дві потенційні вакцини проти коронавірусу вимагають температуру для зберігання -20°C та -70°C.

Раніше Україна таку вакцину ніколи не отримувала й не транспортувала. Тому Національна технічна група експертів, до якої входять провідні імунологи, інфекціоністи, епідеміологи і люди, які можуть і вміють організувати логістику фармацевтичних препаратів, займається питанням про те, як до України можна поставити і скільки можна прийняти вакцини за різних умов її зберігання.

Національна технічна група експертів вже сьогодні оцінює повністю три різні механізми доставки вакцини і зберігання. Чому кажу про три різні? Тому що дві з вакцин, які вже озвучили, що дають 95% ефективності, наразі мають температуру для зберігання -20°C та -70°C. Україна таку вакцину ніколи не отримувала й не транспортувала. Звичайні умови транспортування у нас — це +2°C, +8°C",

– пояснив Ляшко.

Як Україна отримає вакцину проти COVID-19: план дій

Наступний крок у співпраці з COVAX – підписання технічної потреби від України та умов співпраці.

До країни вакцину проти коронавірусу постачатимуть декількома траншами.

Перший транш становитиме близько 1 мільйона 200 тисяч доз.



Чи готові вакцинуватись українці від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу