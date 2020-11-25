Кабінет міністрів України ухвалив постанову щодо забезпечення дитини при народженні одноразовою допомогою – "пакунок малюка". Видача була призупинена через рішення Антимонопольного комітету.

Постанову уряд ухвалив під час засідання 25 листопада, повідомляє 24 канал. Згідно з нею, "пакунок малюка" видають батькам в пологовому будинку на кожну народжену дитину, а у випадку відсутності – в управлінні соціального захисту населення за місцем проживання або перебування батьків.

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Постановою надається можливість як виняток, виплачувати грошову компенсацію "пакунку малюка" на дітей, які народилися в період із 24.10.2020 по 01.07.2021, у разі неотримання протягом 30 днів з дня народження дитини одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка" з незалежних від отримувача причин.

Ми пропонуємо затвердити порядок забезпечення дитини при народженні такою одноразовою натуральною допомогою "Пакунок малюка" коштом держбюджету. Також ми хочемо затвердити порядок використання коштів держбюджету на забезпечення такої підтримки,

– сказала міністр соціальної політики Марина Лазебна.

Крім того, уряд вніс зміни до порядку реалізації пілотного проєкту з надання комплексної послуги "єМалятко" і зміни до постанови, якою монетизували одноразову допомогу "Пакунок малюка", кошти на цю програму передбачені державним бюджетом, і закладені на наступні роки.

Законом про держбюджет на 2020 рік передбачено видатки в розмірі 1 239 631,9 тисячі гривень на одноразову натуральну допомогу "пакунок малюка" для 331 тисячі сімей.

Станом на 1 жовтня залишок коштів становив 739 631,9 тисячі гривень. Реалізація акта у жовтні – грудні 2020 року потребуватиме 316 965,00 тис. гривень.

У 2021 році реалізація акта потребуватиме фінансування з державного бюджету у розмірі 1,751 млрд гривень.