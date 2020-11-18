Станом на 18 листопада в Україні зареєстрували найбільшу кількість смертей серед хворих на COVID-19, померли 256 пацієнтів. Загалом жертвами коронавірусу стали 10 112 мешканців України.

Актуальні дані щодо поширення хвороби COVID-19 опубліковані системою моніторингу РНБО. Згідно з якою найбільшу кількість смертей зареєстрували у Львівській області. Читайте також COVID-19 в Україні: за день інфікувались понад 12 тисяч людей, 256 померли Кількість смертей від коронавірусу в областях України м. Київ – 1 013 (+23)

Вінницька область – 245 (+3)

Волинська область – 379 (+9)

Дніпропетровська область – 619 (+19)

Донецька область – 275 (+8)

Житомирська область – 410 (+17)

Закарпатська область – 282 (+8)

Запорізька область – 200 (+24)

Івано-Франківська область – 536 (+7)

Київська область – 586 (+15)

Кіровоградська область – 128 (+3)

Луганська область – 130 (+1)

Львівська область – 1094 (+13)

Миколаївська область – 254 (+9)

Одеська область – 480 (+9)

Полтавська область – 341 (+22)

Рівненська область – 329 (+2)

Сумська область – 283 (+15)

Тернопільська область – 324 (+6)

Харківська область – 663 (+14)

Херсонська область – 159 (+10)

Хмельницька область – 374 (+8)

Черкаська область – 149 (+3)

Чернівецька область – 572 (+7)

Чернігівська область – 90 (+1) До теми У НАН України та МОЗ кардинально відрізняються прогнози щодо COVID-19 Головне про ситуацію з СOVID-19 в Україні У МОЗ є алгоритм дій у разі погіршення епідеміологічної ситуації – 4 рівні протидії пандемії. Відтак, Україна перейшла на 2 рівень.

Він є умовою скасування усіх планових операцій, лікарні перейшли на лікування лише ковідних хворих. 2 етап також передбачає, що кількість ліжок для хворих збільшать до 80 тисяч, з них 60 тисяч забезпечать киснем впродовж місяця.

Від початку епідемії в країні інфікувалися коронавірусом 570 153 людини, з них одужали 8 096 пацієнтів.

Наразі в Україні є 52 тисячі ліжок, виділених для хворих на COVID-19 та близько 30 тисяч госпіталізованих.

Станом на 18 листопада госпіталізації потребували 1 668 пацієнтів.

Пацієнти у групі ризику, які потребують госпіталізації при COVID-19 / Інфографіка: 24 каналу