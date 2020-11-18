В Україні від коронавірусу померли 10 тисяч людей: невтішна статистика
Станом на 18 листопада в Україні зареєстрували найбільшу кількість смертей серед хворих на COVID-19, померли 256 пацієнтів. Загалом жертвами коронавірусу стали 10 112 мешканців України.
Актуальні дані щодо поширення хвороби COVID-19 опубліковані системою моніторингу РНБО. Згідно з якою найбільшу кількість смертей зареєстрували у Львівській області.
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Кількість смертей від коронавірусу в областях України
- м. Київ – 1 013 (+23)
- Вінницька область – 245 (+3)
- Волинська область – 379 (+9)
- Дніпропетровська область – 619 (+19)
- Донецька область – 275 (+8)
- Житомирська область – 410 (+17)
- Закарпатська область – 282 (+8)
- Запорізька область – 200 (+24)
- Івано-Франківська область – 536 (+7)
- Київська область – 586 (+15)
- Кіровоградська область – 128 (+3)
- Луганська область – 130 (+1)
- Львівська область – 1094 (+13)
- Миколаївська область – 254 (+9)
- Одеська область – 480 (+9)
- Полтавська область – 341 (+22)
- Рівненська область – 329 (+2)
- Сумська область – 283 (+15)
- Тернопільська область – 324 (+6)
- Харківська область – 663 (+14)
- Херсонська область – 159 (+10)
- Хмельницька область – 374 (+8)
- Черкаська область – 149 (+3)
- Чернівецька область – 572 (+7)
- Чернігівська область – 90 (+1)
До теми У НАН України та МОЗ кардинально відрізняються прогнози щодо COVID-19
Головне про ситуацію з СOVID-19 в Україні
- У МОЗ є алгоритм дій у разі погіршення епідеміологічної ситуації – 4 рівні протидії пандемії. Відтак, Україна перейшла на 2 рівень.
- Він є умовою скасування усіх планових операцій, лікарні перейшли на лікування лише ковідних хворих. 2 етап також передбачає, що кількість ліжок для хворих збільшать до 80 тисяч, з них 60 тисяч забезпечать киснем впродовж місяця.
- Від початку епідемії в країні інфікувалися коронавірусом 570 153 людини, з них одужали 8 096 пацієнтів.
- Наразі в Україні є 52 тисячі ліжок, виділених для хворих на COVID-19 та близько 30 тисяч госпіталізованих.
- Станом на 18 листопада госпіталізації потребували 1 668 пацієнтів.
Пацієнти у групі ризику, які потребують госпіталізації при COVID-19 / Інфографіка: 24 каналу
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