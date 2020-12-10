У дитячій лікарні №2 Миколаєва померла шестимісячна дитина, у якої діагноствали коронавірус COVID-19.

Про це повідомила начальниця міського управління охорони здоров'я Ірина Шамрай, пише видання "Новини-N".

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Вона розповіла, що у дитини була серйозна вроджена патологія – вона народилася недоношеною, з вагою 750 грамів.

4 грудня малюка госпіталізували в реанімацію. Однак через 5 днів дитина померла.

Загалом з початку пандемії в Україні померли 14 470 людей. За минулу добу кількість смертей збільшилася на 266.

Кількість летальних випадків від коронавірусу в Україні станом на 10 грудня