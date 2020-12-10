В Україні від коронавірусу померла 6-місячна дитина
У дитячій лікарні №2 Миколаєва померла шестимісячна дитина, у якої діагноствали коронавірус COVID-19.
Про це повідомила начальниця міського управління охорони здоров'я Ірина Шамрай, пише видання "Новини-N".
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Вона розповіла, що у дитини була серйозна вроджена патологія – вона народилася недоношеною, з вагою 750 грамів.
4 грудня малюка госпіталізували в реанімацію. Однак через 5 днів дитина померла.
Загалом з початку пандемії в Україні померли 14 470 людей. За минулу добу кількість смертей збільшилася на 266.
Кількість летальних випадків від коронавірусу в Україні станом на 10 грудня
- Київ – 1 525 (+27)
- Львівська область – 1 427 (+23)
- Дніпропетровська область – 1 096 (+26)
- Харківська область – 850 (+15)
- Київська область – 789 (+9)
- Одеська область – 730 (+27)
- Івано-Франківська область – 711 (+5)
- Чернівецька область – 691 (+4)
- Полтавська область – 587 (+17)
- Закарпатська область – 570 (+2)
- Житомирська область – 554 (+5)
- Донецька область – 541
- Хмельницька область – 506 (+3)
- Волинська область – 462 (+1)
- Сумська область – 442 (+3)
- Рівненська область – 439 (+10)
- Тернопільська область – 416 (+5)
- Запорізька область – 372 (+14)
- Миколаївська область – 364 (+3)
- Вінницька область – 329 (+6)
- Херсонська область – 291 (+15)
- Черкаська область – 247 (+5)
- Луганська область – 197 (+3)
- Кіровоградська область – 187 (+1)
- Чернігівська область – 147 (+37)
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