Цього тижня в Україні розглянуть законопроєкт № 4142 про систему громадського здоров'я. Деякі народні депутати невдоволені частиною про імунопрофілактику населення, що обурило головного санлікаря країни Віктора Ляшка.

Деякі депутати невдоволені тим, що законопроєкт 4142 нібито впроваджує таку річ, як обов'язкова вакцинація. Про це під час брифінгу 30 листопада розповів головний санлікар країни та заступник очільника МОЗ Віктор Ляшко, повідомляє 24 канал.

Важливо Коли потрібно робити щеплення: календар

Віктор Ляшко здивований такими настроями. Окрім того, що вони є антивакцинаторськими, так ще й неактуальними. Адже обов'язкова вакцинація в Україні введена з часів набуття незалежності. Він зауважив, що ВООЗ віднесла антивакцинаторські настрої до 10 найбільш загроз людства у системі охорони здоров'я.

Віктор Ляшко “Хочу наголосити – обов'язкова вакцинація в Україні врегульована з часів набуття незалежності нашої держави. Законом про захист населення від інфекційних хвороб та законом про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення чітко передбачено, що в Україні є обов'язковою вакцинація проти 10 інфекційних хвороб”.

Окрім того, зі сторони лунає те, що законопроєкт встановлює обов'язкову вакцинацію для дітей. Мовляв, без неї вони не допускатимуться до шкіл або дитячих садків.

Насправді ця норма теж давно врегульована у 12 статті закону України про захист населення від інфекційних хвороб. Від 7 квітня 2019 Верховний Суд чітко визнав, що вакцинація з календаря щеплень є обов'язковою в країні, а невакцинованим дітям не можна відвідувати дитячі садки.

Також з боку деяких депутатів критикується вакцинація про імунізацію людей з професійних груп ризику. Це теж врегульовано, адже є відповідна постанова Кабміну від 2001 року, яка визначає та передбачає перелік професій, яким необхідне щеплення перед тим, як приступити до роботи.

Які зміни вносить законопроєкт № 4142

У календарі щеплень до переліку з 10 хвороб, проти яких необхідна вакцинація, додадуть 11 хворобу – пневмококову інфекцію.

Врегулюється питання презумпції згоди на проведення профілактичних щеплень. Якщо батьки відмовляються вакцинувати свою дитину, то потрібно буде написати заяву.

Після того, як батьки дізнаються про усі ризики такого рішення, але все ж відмовляться від вакцинації дитини, відповідальність лягатиме виключно на них.

Віктор Ляшко “Вакцинація сьогодні – це один з найбільших успіхів громадського здоров'я. Поки не з'явились вакцини, люди або вмирали, або на все життя ставали інвалідами... Саме завдяки щепленням нам вдалося ліквідувати віспу, трішечки залишилось, щоб ліквідувати поліомієліт. І я впевнений, що завдяки щепленню нам вдасться ліквідувати COVID-19”.