В Україні розширять перелік обов'язкових щеплень: у Раді антивакцинаторський скандал
Цього тижня в Україні розглянуть законопроєкт № 4142 про систему громадського здоров'я. Деякі народні депутати невдоволені частиною про імунопрофілактику населення, що обурило головного санлікаря країни Віктора Ляшка.
Деякі депутати невдоволені тим, що законопроєкт 4142 нібито впроваджує таку річ, як обов'язкова вакцинація. Про це під час брифінгу 30 листопада розповів головний санлікар країни та заступник очільника МОЗ Віктор Ляшко, повідомляє 24 канал.
Важливо Коли потрібно робити щеплення: календар
Віктор Ляшко здивований такими настроями. Окрім того, що вони є антивакцинаторськими, так ще й неактуальними. Адже обов'язкова вакцинація в Україні введена з часів набуття незалежності. Він зауважив, що ВООЗ віднесла антивакцинаторські настрої до 10 найбільш загроз людства у системі охорони здоров'я.
Окрім того, зі сторони лунає те, що законопроєкт встановлює обов'язкову вакцинацію для дітей. Мовляв, без неї вони не допускатимуться до шкіл або дитячих садків.
Насправді ця норма теж давно врегульована у 12 статті закону України про захист населення від інфекційних хвороб. Від 7 квітня 2019 Верховний Суд чітко визнав, що вакцинація з календаря щеплень є обов'язковою в країні, а невакцинованим дітям не можна відвідувати дитячі садки.
Також з боку деяких депутатів критикується вакцинація про імунізацію людей з професійних груп ризику. Це теж врегульовано, адже є відповідна постанова Кабміну від 2001 року, яка визначає та передбачає перелік професій, яким необхідне щеплення перед тим, як приступити до роботи.
Які зміни вносить законопроєкт № 4142
- У календарі щеплень до переліку з 10 хвороб, проти яких необхідна вакцинація, додадуть 11 хворобу – пневмококову інфекцію.
- Врегулюється питання презумпції згоди на проведення профілактичних щеплень. Якщо батьки відмовляються вакцинувати свою дитину, то потрібно буде написати заяву.
- Після того, як батьки дізнаються про усі ризики такого рішення, але все ж відмовляться від вакцинації дитини, відповідальність лягатиме виключно на них.
Поділитися новиною
-
В Україні розширять перелік обов'язкових щеплень: у Раді антивакцинаторський скандалсьогодні , 12:22
-
Новини про коронавірус 27 листопада: рекорд в Україні, ймовірні дати введення локдауну в країні28 листопада , 06:00
-
Степанов анонсував перевірки по всіх лікарнях України після трагедії в Жовкві29 листопада , 16:51