В Україні різко зменшилась захворюваність: за добу виявили 8 641 випадок COVID-19
Станом на 7 грудня в Україні за добу інфікувалися коронавірусом понад 8 тисяч людей, зокрема захворіли 390 дітей та 284 медпрацівники. Зареєстрували 145 смертей внаслідок ускладнень хвороби, 5 123 людини – видужали.
Після вихідних зазвичай фіксують спад захворюваності
Зменшення випадків передачі COVID-19 пов'язана із меншою кількістю тестувань. Так, за минулу добу провели 33 502 тестувань на виявлення коронавірусної хвороби, з них методом ПЛР провели 27 881 дослідження, методом ІФА – 5 621. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Тоді як, у п'ятницю, 3 грудня українські лабораторії провели майже 75 тисяч тестувань (зокрема методом ПЛР – 48 028, методом ІФА – 26 852).
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За минулу добу до лікарень госпіталізували 1 776 людей з підозрою чи уже підтвердженим діагнозом COVID-19, вони потребують посиленою терапії чи нагляду лікарів.
Статистика коронавірусу в областях
- м. Київ — 81 335 інфікованих;
- Вінницька область — 18 714 інфікованих;
- Волинська область — 26 211 інфікованих;
- Дніпропетровська область — 45 040 інфікованих;
- Донецька область — 25 792 інфікованих;
- Житомирська область — 32 318 інфікованих;
- Закарпатська область — 24 663 інфікованих;
- Запорізька область — 36 937 інфікованих;
- Івано-Франківська область — 39 438 інфікованих;
- Київська область — 43 854 інфікованих;
- Кіровоградська область — 6 360 інфікованих;
- Луганська область — 7 088 інфікованих;
- Львівська область — 50 175 інфікованих;
- Миколаївська область — 21 429 інфікованих;
- Одеська область — 51 810 інфікованих;
- Полтавська область — 25 655 інфікованих;
- Рівненська область — 33 714 інфікованих;
- Сумська область — 33 658 інфікованих;
- Тернопільська область — 29 788 інфікованих;
- Харківська область — 59 393 інфікованих;
- Херсонська область — 12 159 інфікованих;
- Хмельницька область — 32 429 інфікованих;
- Черкаська область — 27 167 інфікованих;
- Чернівецька область — 35 378 інфікованих;
- Чернігівська область — 21 442 інфікованих.
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