Станом на 7 грудня в Україні за добу інфікувалися коронавірусом понад 8 тисяч людей, зокрема захворіли 390 дітей та 284 медпрацівники. Зареєстрували 145 смертей внаслідок ускладнень хвороби, 5 123 людини – видужали.

Після вихідних зазвичай фіксують спад захворюваності

Зменшення випадків передачі COVID-19 пов'язана із меншою кількістю тестувань. Так, за минулу добу провели 33 502 тестувань на виявлення коронавірусної хвороби, з них методом ПЛР провели 27 881 дослідження, методом ІФА – 5 621. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Тоді як, у п'ятницю, 3 грудня українські лабораторії провели майже 75 тисяч тестувань (зокрема методом ПЛР – 48 028, методом ІФА – 26 852).

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За минулу добу до лікарень госпіталізували 1 776 людей з підозрою чи уже підтвердженим діагнозом COVID-19, вони потребують посиленою терапії чи нагляду лікарів.

Темпи поширення хвороби: Станом на 7 грудня, від початку пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 821 947 людей, з них 423 704 одужали, померли від ускладнень хвороби — 13 733.

Статистика коронавірусу в областях

м. Київ — 81 335 інфікованих;

Вінницька область — 18 714 інфікованих;

Волинська область — 26 211 інфікованих;

Дніпропетровська область — 45 040 інфікованих;

Донецька область — 25 792 інфікованих;

Житомирська область — 32 318 інфікованих;

Закарпатська область — 24 663 інфікованих;

Запорізька область — 36 937 інфікованих;

Івано-Франківська область — 39 438 інфікованих;

Київська область — 43 854 інфікованих;

Кіровоградська область — 6 360 інфікованих;

Луганська область — 7 088 інфікованих;

Львівська область — 50 175 інфікованих;

Миколаївська область — 21 429 інфікованих;

Одеська область — 51 810 інфікованих;

Полтавська область — 25 655 інфікованих;

Рівненська область — 33 714 інфікованих;

Сумська область — 33 658 інфікованих;

Тернопільська область — 29 788 інфікованих;

Харківська область — 59 393 інфікованих;

Херсонська область — 12 159 інфікованих;

Хмельницька область — 32 429 інфікованих;

Черкаська область — 27 167 інфікованих;

Чернівецька область — 35 378 інфікованих;

Чернігівська область — 21 442 інфікованих.