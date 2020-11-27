В Україні посилять моніторинг коронавірусу на норкових фермах
Через спалах коронавірусу на норкових фермах в різних країнах, на українських фермах також посилять контроль. У державі розглядають варіант тестування тварин на основі європейського досвіду.
За дорученням голови Держпродспоживслужби Владислави Магалецької, в Україні організують посилений контроль коронавірусу на норкових фермах. Про це повідомляє Урядовий Портал.
До теми У Литві теж спалах коронавірусу серед норок: почали хворіти працівники ферм
Найближчим часом повинна пройти нарада з представниками профільних асоціацій та бізнесу. Окрім того, на норкових фермах організують активний моніторинг щодо можливої захворюваності тварин.
Після проведення моніторингу Держпродспоживслужба прийматиме подальші кроки, аби мінімізувати ризики поширення COVID-19. Окрім цього, буде обговорено можливості проведення лабораторних досліджень на встановлення SARS-CoV-2 у норок, як це роблять у європейських країнах.
Звертаюся до всіх: мова не йде про масові вбивства звірів, закриття ферм чи корупційні перевірки. Я сама прийшла до влади з бізнесу і дуже добре розумію усі проблеми та переживання підприємців. Ніхто не буде створювати проблеми там, де їх нема. Але держава має контролювати ситуацію,
– розповіла Владислава Магалецька.
Вона додала, що це питання не лише національної безпеки й здоров'я мешканців країни, а й усього людства. Адже вірус постійно мутує і з кожним разом все в більшій кількості країн виникають проблеми на норкових фермах.
Що відомо про коронавірус на норкових фермах
- 4 листопада прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен закликала знищити всіх норок в країні. Вона заявила, що серед тварин не лише присутні спалахи коронавірусу – нібито від них поширюється мутований SARS-CoV-2, який знижує здатність до утворення антитіл.
- Тоді у ВООЗ розкритикували рішення Данії. Адже коронавірус мутує постійно і на той момент не було жодних підтверджень, що його нова версія становить небезпеку для людей.
- Уряд Данії таки прийняв рішення знищити 15 мільйонів звірят. На полігоні Західної Ютландії закопали близько 10 тонн вбитих тварин.
- Пізніше виявилось, що нова варіація коронавірусу не становить небезпеки. А ось така кількість померлих тварин, просто закопана на рівні 1 метра від поверхні ще й поруч з населеними пунктами, становить небезпеку для екології та здоров'я місцевих мешканців.
- Окрім Данії, інфікованих норок знайшли ще у 9 країнах, зокрема: у Литві, Ірландії, Греції, Польщі, Нідерландах, Іспанії, Швеції, Італії та США.
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