Через спалах коронавірусу на норкових фермах в різних країнах, на українських фермах також посилять контроль. У державі розглядають варіант тестування тварин на основі європейського досвіду.

За дорученням голови Держпродспоживслужби Владислави Магалецької, в Україні організують посилений контроль коронавірусу на норкових фермах. Про це повідомляє Урядовий Портал.

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Найближчим часом повинна пройти нарада з представниками профільних асоціацій та бізнесу. Окрім того, на норкових фермах організують активний моніторинг щодо можливої захворюваності тварин.

Після проведення моніторингу Держпродспоживслужба прийматиме подальші кроки, аби мінімізувати ризики поширення COVID-19. Окрім цього, буде обговорено можливості проведення лабораторних досліджень на встановлення SARS-CoV-2 у норок, як це роблять у європейських країнах.

Звертаюся до всіх: мова не йде про масові вбивства звірів, закриття ферм чи корупційні перевірки. Я сама прийшла до влади з бізнесу і дуже добре розумію усі проблеми та переживання підприємців. Ніхто не буде створювати проблеми там, де їх нема. Але держава має контролювати ситуацію,

– розповіла Владислава Магалецька.

Вона додала, що це питання не лише національної безпеки й здоров'я мешканців країни, а й усього людства. Адже вірус постійно мутує і з кожним разом все в більшій кількості країн виникають проблеми на норкових фермах.

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