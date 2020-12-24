Станом на 24 грудня в Україні добовий приріст хворих на коронавірус становить 11 490. Зокрема, захворіли 488 дітей та 445 медпрацівників. Загальна кількість українців, які інфікувалися коронавірусом перевищила 1 мільйон.

Добова статистика Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. За його даними, впродовж минулої доби госпіталізації потребували 2 721 людина. Від ускладнень коронавірусу померли 223 хворих. натомість одужали – 15 775 пацієнтів. Читайте також Новини про коронавірус 23 грудня: дослідження про імунітет і грудне молоко, мутація COVID-19 Ситуація з тестуванням За добу українські лабораторії провели 66 358 тестувань на виявлення коронавірусної хвороби, зокрема методом ПЛР – 42 132, методом ІФА – 24 226. Загалом лабораторії МОЗ провели 5 390 952 ПЛР-тестувань. Понад мільйон українців захворіли на коронавірус За весь час пандемії в Україні захворіли 1 001 132 людини. З них станом на 24 грудня одужали 631 435 хворих, померли від ускладнень – 17 395. Статистика коронавірусу в областях станом на 24 грудня м. Київ – 105 040 випадків;

Вінницька область – 21 490 випадків;

Волинська область – 31 917 випадків;

Дніпропетровська область – 55 174 випадки;

Донецька область – 33 738 випадків;

Житомирська область – 37 468 випадків;

Закарпатська область – 27 543 випадки;

Запорізька область – 50 115 випадків;

Івано-Франківська область – 42 482 випадки;

Київська область – 55 497 випадків;

Кіровоградська область – 8 090 випадків;

Луганська область – 9 443 випадки;

Львівська область – 58 372 випадки;

Миколаївська область – 28 351 випадок;

Одеська область – 66 971 випадок;

Полтавська область – 33 509 випадків;

Рівненська область – 39 634 випадки;

Сумська область – 38 923 випадки;

Тернопільська область – 32 972 випадки;

Харківська область – 66 788 випадків;

Херсонська область – 16 408 випадків;

Хмельницька область – 37 600 випадків;

Черкаська область – 36 418 випадків;

Чернівецька область – 38 914 випадків;

Чернігівська область – 28 275 випадків. Зверніть увагу! 22 грудня МОЗ представило план вакцинації населення проти коронавірусу. Щеплення будуть добровільною для всіх груп населення та груп ризику

4 етапи вакцинації в Україні / Інфографіка 24 каналу