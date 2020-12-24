В Україні понад мільйон людей захворіли на коронавірус
Станом на 24 грудня в Україні добовий приріст хворих на коронавірус становить 11 490. Зокрема, захворіли 488 дітей та 445 медпрацівників. Загальна кількість українців, які інфікувалися коронавірусом перевищила 1 мільйон.
Добова статистика
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. За його даними, впродовж минулої доби госпіталізації потребували 2 721 людина. Від ускладнень коронавірусу померли 223 хворих. натомість одужали – 15 775 пацієнтів.
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Ситуація з тестуванням
За добу українські лабораторії провели 66 358 тестувань на виявлення коронавірусної хвороби, зокрема методом ПЛР – 42 132, методом ІФА – 24 226.
Загалом лабораторії МОЗ провели 5 390 952 ПЛР-тестувань.
Понад мільйон українців захворіли на коронавірус
Статистика коронавірусу в областях станом на 24 грудня
- м. Київ – 105 040 випадків;
- Вінницька область – 21 490 випадків;
- Волинська область – 31 917 випадків;
- Дніпропетровська область – 55 174 випадки;
- Донецька область – 33 738 випадків;
- Житомирська область – 37 468 випадків;
- Закарпатська область – 27 543 випадки;
- Запорізька область – 50 115 випадків;
- Івано-Франківська область – 42 482 випадки;
- Київська область – 55 497 випадків;
- Кіровоградська область – 8 090 випадків;
- Луганська область – 9 443 випадки;
- Львівська область – 58 372 випадки;
- Миколаївська область – 28 351 випадок;
- Одеська область – 66 971 випадок;
- Полтавська область – 33 509 випадків;
- Рівненська область – 39 634 випадки;
- Сумська область – 38 923 випадки;
- Тернопільська область – 32 972 випадки;
- Харківська область – 66 788 випадків;
- Херсонська область – 16 408 випадків;
- Хмельницька область – 37 600 випадків;
- Черкаська область – 36 418 випадків;
- Чернівецька область – 38 914 випадків;
- Чернігівська область – 28 275 випадків.
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