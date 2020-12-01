В Україні понад 745 тисяч людей інфікувались коронавірусом: актуальна статистика
Станом на 1 грудня в Україні за добу виявили 12 498 випадків інфікування коронавірусом, з них 586 дітей та 646 медпрацівників. Загалом від початку пандемії захворіли 745 123 мешканці України.
Добова статистика COVID-19
Найбільше хворих виявили у місті Київ, Одеській Дніпропетровській, Київській та Львівській областях. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, пише 24 канал.
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Також за минулу добу госпіталізації потребували 1 470 хворих. Від ускладнень померли 221 пацієнт, натомість видужали 10 023 людини.
Кількість захворювань в регіонах:
- м. Київ – 72 277
- Вінницька область – 17 569
- Волинська область – 24 483
- Дніпропетровська область – 39 659
- Донецька область – 23 157
- Житомирська область – 30 100
- Закарпатська область – 23 438
- Запорізька область – 31 608
- Івано-Франківська область – 37 017
- Київська область – 38 528
- Кіровоградська область – 5 382
- Луганська область – 6 350
- Львівська область – 46 891
- Миколаївська область – 18 985
- Одеська область – 45 838
- Полтавська область – 22 763
- Рівненська область – 31 283
- Сумська область – 29 627
- Тернопільська область – 28 095
- Харківська область – 55 702
- Херсонська область – 10 371
- Хмельницька область – 29 751
- Черкаська область – 23 590
- Чернівецька область – 33 942
- Чернігівська область – 18 717
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