Станом на 1 грудня в Україні за добу виявили 12 498 випадків інфікування коронавірусом, з них 586 дітей та 646 медпрацівників. Загалом від початку пандемії захворіли 745 123 мешканці України.

Добова статистика COVID-19 Найбільше хворих виявили у місті Київ, Одеській Дніпропетровській, Київській та Львівській областях. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, пише 24 канал. Читайте також Одне весілля, 177 хворих, 7 померлих: наочно про те, як поширюється коронавірус Також за минулу добу госпіталізації потребували 1 470 хворих. Від ускладнень померли 221 пацієнт, натомість видужали 10 023 людини. За весь час пандемії захворіли – 745 123 мешканці України, з них одужали – 355 172 особи, померли під час перебігу COVID-19 – 12 548. Кількість захворювань в регіонах: м. Київ – 72 277

Вінницька область – 17 569

Волинська область – 24 483

Дніпропетровська область – 39 659

Донецька область – 23 157

Житомирська область – 30 100

Закарпатська область – 23 438

Запорізька область – 31 608

Івано-Франківська область – 37 017

Київська область – 38 528

Кіровоградська область – 5 382

Луганська область – 6 350

Львівська область – 46 891

Миколаївська область – 18 985

Одеська область – 45 838

Полтавська область – 22 763

Рівненська область – 31 283

Сумська область – 29 627

Тернопільська область – 28 095

Харківська область – 55 702

Херсонська область – 10 371

Хмельницька область – 29 751

Черкаська область – 23 590

Чернівецька область – 33 942

Чернігівська область – 18 717 Увага! Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.